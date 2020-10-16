Украина и Турция находятся на финишной прямой относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли, переговоры о которой продолжаются с 2016 года. Страны могут подписать документ уже в ближайшее время.

Когда подпишут соглашение

Соглашение будет способствовать увеличению экономических контактов Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, президент напомнил, что через 3 года Турция будет отмечать столетие создания Республики. По словам главы государства, Украина хотела бы подойти к этому, имея больше экономических контактов.

Почему переговоры длятся так долго

Как отмечает глава государства, переговоры о таких сделках не могут быть быстрыми и простыми. Общий экономический потенциал Украины и Турции – огромен. Поэтому есть много нюансов, которые должны согласовать, а это требует времени.

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