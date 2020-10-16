Переговоры Украины о зоне свободной торговли с Турцией находятся на финишной прямой
Украина и Турция находятся на финишной прямой относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли, переговоры о которой продолжаются с 2016 года. Страны могут подписать документ уже в ближайшее время.
Когда подпишут соглашение
Соглашение будет способствовать увеличению экономических контактов Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Кстати Какие соглашения подписали Украина и Турция во время встречи Эрдогана и Зеленского
Мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, президент напомнил, что через 3 года Турция будет отмечать столетие создания Республики. По словам главы государства, Украина хотела бы подойти к этому, имея больше экономических контактов.
Почему переговоры длятся так долго
Как отмечает глава государства, переговоры о таких сделках не могут быть быстрыми и простыми. Общий экономический потенциал Украины и Турции – огромен. Поэтому есть много нюансов, которые должны согласовать, а это требует времени.
Соглашение о свободной зоне торговли с Турцией: что известно
- Украина еще в 2016 году возобновила переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Перед этим их прекратили в 2013 году.
- В 2018 году президент Турции заявлял, что соглашение подпишут до 2008 года. Тогда товарооборот между странами составлял около 4 миллиардов долларов.
- Однако в 2020 году Зеленский заявил, что товарооборот между Украиной и Турцией должен увеличиться до 10 миллиардов долларов.
- Во время встречи Зеленского и Эрдогана подписали меморандум о взаимопонимании по поводу переговоров о Соглашении о зоне свободной торговли. Этот документ должен был дать толчок для разработки текста соглашения.