Двухдневное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стартует 24 ноября во формате видеоконференций. В первый день будут заседать подгруппы, а во второй – состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.

Украинская сторона в ТКГ отметила в телеграм-канале, что готова работать в режиме 24/7 и на прошлой неделе внесла соответствующее предложение. Все для решения до конца 2020 года неотложных вопросов, прежде всего, облегчающие судьбу граждан Украины:

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открытие КПВВ,

выплата социальной помощи и пенсии,

возвращение лиц, взаимно удерживаемых.

Какие подгруппы ТКГ будут заседать 24 ноября:

политическая ("План совместных шагов"),

гуманитарная (открытие КПВВ, обмен пленными),

по вопросам безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК),

экономическая (выплата пенсий, социальной помощи).

25 ноября состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.

О чем договорилась ТКГ на предыдущем заседании

На заседании ТКГ 19 ноября договорились о деталях разблокирования работы КПВВ в регионе. Также согласовали новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ "Золотое" и "Счастье".

Заметим, что ранее глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук призвал вернуть домой всех взаимно удерживаемых лиц до Рождества и Нового года.