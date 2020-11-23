Переговоры по Донбассу пройдут 24 ноября: что обсудят в ТКГ
Двухдневное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стартует 24 ноября во формате видеоконференций. В первый день будут заседать подгруппы, а во второй – состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.
Украинская сторона в ТКГ отметила в телеграм-канале, что готова работать в режиме 24/7 и на прошлой неделе внесла соответствующее предложение. Все для решения до конца 2020 года неотложных вопросов, прежде всего, облегчающие судьбу граждан Украины:
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- открытие КПВВ,
- выплата социальной помощи и пенсии,
- возвращение лиц, взаимно удерживаемых.
Какие подгруппы ТКГ будут заседать 24 ноября:
- политическая ("План совместных шагов"),
- гуманитарная (открытие КПВВ, обмен пленными),
- по вопросам безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК),
- экономическая (выплата пенсий, социальной помощи).
25 ноября состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.
О чем договорилась ТКГ на предыдущем заседании
На заседании ТКГ 19 ноября договорились о деталях разблокирования работы КПВВ в регионе. Также согласовали новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ "Золотое" и "Счастье".
Заметим, что ранее глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук призвал вернуть домой всех взаимно удерживаемых лиц до Рождества и Нового года.
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