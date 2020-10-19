На перекрестке улицы Сумской и переулке Мечникова в Харькове 18 октября две машины промчались на красный свет светофора. Именно на этом месте 3 года назад произошло масштабное ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Инцидент произошел вечером. Видео, как "гонят" машины, опубликовали в телеграм-канале "Харьков 1654". Читайте также Авто вылетело в кювет: на Львовщине произошла ужасная авария с 3 погибшими – фото В годовщину трагедии на перекрестке "имени Зайцевой" очередные отморозки решили повторить ее подвиг,

– написали очевидцы. На видео видно, как черный внедорожник проехал на желтый свет, а затем белый Mercedes – на красный. На перекрестке пешеходы уже собирались переходить дорогу, однако, к счастью, заметили авто и подождали. Что известно об аварии с участием Зайцевой и Дронова в Харькове ДТП произошло 18 октября 2017 года.

Тогда авто Volkswagen Touareg, за рулем которого был Дронов, столкнулся с Lexus RX350, под управлением Зайцевой.

Машину Зайцевой отбросило на тротуар. В результате авто снесло группу пешеходов, ожидавших зеленого света.

Из – за ДТП погибли 6 человек, еще 6 – пострадали.

В 2019 году Зайцева и Дронов получили по 10 лет тюрьмы.