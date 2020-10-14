В Киеве 14 октября проведут велопробег и пеший «Марш УПА». Из-за мер частично ограничили движение на улицах, а также внесли изменение движение некоторых троллейбусов и автобусов.

По центральным улицам города двинется шествие

Пешее шествие в столице запланировали с 14:00 до 18:00. Об этом информирует Патрульная полиция Киева.

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Марш состоится по такому маршруту:

Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11.

В столице проводят велопробег

В 9:00 стартовал велопробег, который тоже посвятили Дню защитника Украины. Его проводят по такому маршруту:

Площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – Европейская площадь – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут, площадь Славы – улица Лаврская.

Важно! Водителей просят обратить внимание, что указанные улицы будут перекрыты, частично также может быть ограничено движение на прилегающих улицах.

Как изменят маршруты общественного транспорта 14 октября

С 11: 00 до окончания мероприятий предусматривается временная приостановка движения автобусов № 24, 62, 114, 118 и троллейбусов № 5, 7, 8, 17.

В случае необходимости движение будет организовано:

троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8, 17 соответственно от улицы Билецкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянской, площади Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по существующему маршруту, далее – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко, далее по действующей трассе;

автобусов маршрутов № 24, 114 соответственно от Национального музея истории Украины во второй мировой войне и улицы Милославской до улицы Владимирской по действующим маршрутам, дальше – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – улица Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – улица Симона Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Владимирская, далее по действующим маршрутам;

автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского;

автобусов маршрута № 118 от станции метро "Черниговская" до улицы Бассейной по существующему маршруту, далее – улица Эспланадная – улица Саксаганского (в обратном направлении улица Жилянская – улица Шота Руставели) – проспект Победы, далее по действующему маршруту.

Изменения в маршруте автобуса №118 / инфографика "Киевпастранса"

Изменения в маршруте автобуса №62 / инфографика "Киевпастранса"

​Изменения в маршрутах автобусов № 114 и 24 / инфографика "Киевпастранса"

Изменения в маршруте троллейбусов №5, 7, 8, 17 / Инфографика "Киевпастранса"

14 октября отмечают День защитника Украины. Это государственный праздник с 2015 года. Также в этот день – годовщина создания УПА и День казачества, а также праздник Покрова Пресвятой Богородицы.