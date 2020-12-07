Коллегия судей 7 декабря вынесла приговор нападавшим на одесского активиста и лидера "Автомайдана" Виталия Устименко. Потому Юрий Гаврилюк и Станислав Руденко получили условные сроки.

Обвиняемых признали виновными. Однако дело переквалифицировали на хулиганство, раньше его рассматривали как покушение на убийство, сообщает "Суспільне".

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Поэтому Гаврилюка и Руденко приговорили к 4 годам условного заключения с испытательным сроком в 2 года. Также виновники должны заплатить Устименко 25 тысяч гривен морального ущерба.

Почему дело переквалифицировали

Судьи не нашли достаточных доказательств, что кто-то заказал нападение на активиста или приказал его убить. Также в суде убеждены, что поскольку Устименко получил легкие телесные повреждения, это свидетельствует о хулиганстве.

Кроме того, отметили, что нападавшие – бывшие военные, которые воевали на передовой.

Что говорит Устименко

Активист в комментарии hromadske обратил внимание на "внезапное хулиганство по непонятным мотивам". Устименко отметил, что будет обжаловать решение суда.

Что известно о нападении на Устименко