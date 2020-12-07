Переквалифицировали дело: напавших на одесского активиста Устименко осудили условно
Коллегия судей 7 декабря вынесла приговор нападавшим на одесского активиста и лидера "Автомайдана" Виталия Устименко. Потому Юрий Гаврилюк и Станислав Руденко получили условные сроки.
Обвиняемых признали виновными. Однако дело переквалифицировали на хулиганство, раньше его рассматривали как покушение на убийство, сообщает "Суспільне".
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Поэтому Гаврилюка и Руденко приговорили к 4 годам условного заключения с испытательным сроком в 2 года. Также виновники должны заплатить Устименко 25 тысяч гривен морального ущерба.
Почему дело переквалифицировали
Судьи не нашли достаточных доказательств, что кто-то заказал нападение на активиста или приказал его убить. Также в суде убеждены, что поскольку Устименко получил легкие телесные повреждения, это свидетельствует о хулиганстве.
Кроме того, отметили, что нападавшие – бывшие военные, которые воевали на передовой.
Что говорит Устименко
Активист в комментарии hromadske обратил внимание на "внезапное хулиганство по непонятным мотивам". Устименко отметил, что будет обжаловать решение суда.
Что известно о нападении на Устименко
- На активиста напали 5 июня 2018 года.
- Руденко и Гаврилюка задержали в сентябре 2018 года. Нападавших отправили в СИЗО.
- Уже в 2020 году к делу о нападении привлекли 5 томов документов. В частности, данные радиоразведки, стенограммы звонков и документы о предметах, которые нашли на месте событий.
- К слову, адвокат активиста просила судей допросить свидетеля Евгения Лисицкого, который в досудебном расследовании проходил как организатор по делу. Однако коллегия судей отказала.
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