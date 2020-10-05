Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 5 октября доложил президенту Владимиру Зеленскому о соблюдении на Донбассе режима прекращения огня. Хотя боевики нарушают "тишину" чуть ли не каждый день.

Хомчак отметил, что стороны в целом уже 71 день соблюдают перемирие. Об этом главнокомандующий рассказал на селекторном совещании, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Кроме того, президенту доложили, что ситуация с ликвидацией пожаров на Луганщине ухудшалась из-за неблагоприятной погоды и заминированных территорий. Однако удалось не допустить уничтожения склада боеприпасов.

Что известно о перемирии на Донбассе