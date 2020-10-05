Перемирие на Донбассе: Хомчак рассказал о соблюдении режима "тишины"
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 5 октября доложил президенту Владимиру Зеленскому о соблюдении на Донбассе режима прекращения огня. Хотя боевики нарушают "тишину" чуть ли не каждый день.
Хомчак отметил, что стороны в целом уже 71 день соблюдают перемирие. Об этом главнокомандующий рассказал на селекторном совещании, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Кроме того, президенту доложили, что ситуация с ликвидацией пожаров на Луганщине ухудшалась из-за неблагоприятной погоды и заминированных территорий. Однако удалось не допустить уничтожения склада боеприпасов.
Что известно о перемирии на Донбассе
- Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. О перемирии договорились в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы.
- Боевики нарушают "тишину" чуть ли не каждый день. Преимущественно оккупанты осуществляют провокационные выстрелы. Поэтому украинские военные ответный огонь не открывают.
- Однако 6 сентября боевики полностью сорвали перемирие, прицельно обстреляв позиции ВСУ. В результате 1 украинский воин погиб.
- Заметим, это уже не первое перемирие на Донбассе. Все предыдущие также срывали боевики.