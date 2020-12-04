Бои за спорную территорию в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Однако фактически борьба между Арменией и Азербайджаном за регион длится не одно десятилетие. И даже после подписания соглашение о перемирии, нет гарантии, что долгожданный мир таки наступит. Более того, в игру может вступить новый игрок – Турция.

Дело в том, что соглашение о перемирии было составлено на скорую руку, а потому содержит пункты, которые могут стать оправданием для новой войны и разделения Армении. Об этом заявил эксперт American Enterprise Institute Майкл Рубин, пишет National Interest.

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Что не так со сделкой

Рубин пояснил, что соглашение содержит пункт, который может посеять зерно для новой войны. В нем сказано: "Республика Армения должна гарантировать безопасное транспортное соединение между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Речь идет о соединении двух частей Азербайджана, разделенных Арменией. И тут возникает две проблемы:

Потребуется более одной дороги или железной дороги, а следовательно еще большее разделение армянской территории . Это может похоронить любые дипломатические надежды, что после перемирия быстро наступит и прочный мир.

. Это может похоронить любые дипломатические надежды, что после перемирия быстро наступит и прочный мир. Движение турецких грузовиков через этот новый маршрут с целью консолидировать влияние Анкары в Азербайджане и расширить турецкие экономические и культурные связи с Центральной Азией.

Если этот трафик будет течь нормально, тогда не будет и проблем. Но если, например, снайпер убьет турецкого водителя, президент Реджеп Эрдоган обвинят в этом Армению. Он может начать требовать создания буферной зоны, чтобы гарантировать безопасность на маршруте,

– заявил эксперт.

Он добавил, что такой сценарий – не преувеличение. Власти Турции нередко используют тактики "фальшивого террориста", чтобы разжечь кризис, который потом можно было бы использовать в свою пользу.

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Какие последствия это может иметь для Турции

Как отметил Майкл Рубин, ни одно правительство Армении включительно с тем, которое возглавляет Никол Пашинян, не сможет согласиться на турецкие ультиматумы о буферной зоне. Ведь это будет означать отказаться от контроля над внушительным куском армянской территории.

Создание любой буферной зоны – это фактически разделение Армении. Но армянская армия не способна дать отпор Турции. Ей не хватит ни человеческой силы, ни вооружения. Единственный джокер в этом сценарии – это Россия. Но события последнего месяца показали, что уверенность Эрдогана "бьет карту" российского сдерживания,

– подытожил Рубин.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: главное

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, которые протестовали против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении.

Несмотря на массовые протесты, стороны конфликта выполняют условия соглашения. Так, недавно Армения покинула Кельбаджарский район и 25 ноября в него вошла армия Азербайджана.

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