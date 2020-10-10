Перемирие в Нагорном Карабахе длилось всего несколько часов: боевики обстреляли город
В Нагорном Карабахе 10 октября сорвали перемирие. Боевики обстреляли город Степанакерт, который считают столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
В городе прогремели два взрыва. Об этом сообщило армянское агентство Armenpress.
Обратите внимание Почти половина населения Нагорного Карабаха покинула дома, – омбудсмен
Армянская сторона обвиняет в срыве перемирия Азербайджан. Информации о погибших или раненых в результате обстрела пока нет.
Что известно о попытке перемирия в Нагорном Карабахе
- Обстрел города Степанакерт в Армении уже назвали тотальным неуважением к переговорам, которые состоялись в Москве 9 октября.
- О перемирии в столице России договорились министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении – Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян.
- Однако 10 октября в Нагорном Карабахе еще продолжались бои.
- Вечером 10 октября официальный Баку заявил о прекращении огня. В Армении тогда тоже подтвердили режим прекращения огня. Однако в Ереване отметили, что Азербайджан таки нарушает перемирие. В Баку в свою очередь заявили о гибели гражданского.