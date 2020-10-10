В Нагорном Карабахе 10 октября сорвали перемирие. Боевики обстреляли город Степанакерт, который считают столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В городе прогремели два взрыва. Об этом сообщило армянское агентство Armenpress.

Обратите внимание Почти половина населения Нагорного Карабаха покинула дома, – омбудсмен

Армянская сторона обвиняет в срыве перемирия Азербайджан. Информации о погибших или раненых в результате обстрела пока нет.

Обратите внимание! Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начался с 12:00 10 октября.

Что известно о попытке перемирия в Нагорном Карабахе