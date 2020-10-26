Третье перемирие в Нагорном Карабахе длилось недолго: Азербайджан заявил об обстрелах
Отношения между Арменией и Азербайджаном продолжают быть напряженными. 26 октября в 06: 00 по киевскому времени в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Однако длилось оно недолго – Азербайджан практически сразу заявил о нарушениях.
Срыв договоренностей произошел в 6:05, то есть через 5 минут после начала перемирия. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны в твиттере.
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В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Армении снова грубо нарушили договоренность. По данным Баку, под обстрел попали подразделения азербайджанской армии вблизи села Сафиян. В Минобороны Армении опровергли заявление азербайджанской стороны о нарушении перемирия.
Район, где зафиксировали обстрел: карта
Перемирие между Азербайджаном и Арменией: главное
- О третьем перемирии стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при посредничестве США. Договоренности были достигнуты во время визита министров иностранных дел обеих стран в США.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать полный режим прекращения огня.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Ереван и Баку согласились соблюдать очередное перемирие в Нагорном Карабахе.
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За что воюют в Нагорном Карабахе
- Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже больше 30 лет, а сейчас разгорелся с новой силой.
- Стоит отметить, что большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР.
- Однако до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР.
- Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году Нагорно-Карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.
- Только в 1994 году стороны подписали Бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.