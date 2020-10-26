Отношения между Арменией и Азербайджаном продолжают быть напряженными. 26 октября в 06: 00 по киевскому времени в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Однако длилось оно недолго – Азербайджан практически сразу заявил о нарушениях.

Срыв договоренностей произошел в 6:05, то есть через 5 минут после начала перемирия. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны в твиттере.

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В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Армении снова грубо нарушили договоренность. По данным Баку, под обстрел попали подразделения азербайджанской армии вблизи села Сафиян. В Минобороны Армении опровергли заявление азербайджанской стороны о нарушении перемирия.

Район, где зафиксировали обстрел: карта

Перемирие между Азербайджаном и Арменией: главное

О третьем перемирии стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при посредничестве США. Договоренности были достигнуты во время визита министров иностранных дел обеих стран в США.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать полный режим прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Ереван и Баку согласились соблюдать очередное перемирие в Нагорном Карабахе.

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