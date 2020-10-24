Несмотря на провокации: перемирие позволило уменьшить украинские потери на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что, несмотря на провокации пророссийских боевиков, режим прекращения огня на Донбассе действует. По его словам, перемирие позволило минимизировать потери со стороны украинских военных.
В день основания ООН Зеленский провел встречу с координатором системы Организации Объединенных Наций в Украине Оснат Лубрани. Об этом сообщил Офис Президента.
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Потери в украинской армии
Президент Украины констатировал, что есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, 1 погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии.
К сожалению, эта потеря есть, но мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН,
– отметил глава государства.
Он отметил, что режим тишины на Донбассе, по состоянию на 24 октября 2020 года, действует почти 90 дней.
Позиция Лубрани
Оснат Лубрани отметила важность режима тишины и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на востоке. Она подчеркнула, что люди на Донбассе видят, как улучшилась жизнь после достижения перемирия.
"Факт того, как чрезвычайно уменьшилось количество погибших гражданских на Донбассе, – просто поражает", – добавила координатор.
Встреча Владимира Зеленского с координатором системы ООН в Украине: смотрите видео