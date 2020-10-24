Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что, несмотря на провокации пророссийских боевиков, режим прекращения огня на Донбассе действует. По его словам, перемирие позволило минимизировать потери со стороны украинских военных.

В день основания ООН Зеленский провел встречу с координатором системы Организации Объединенных Наций в Украине Оснат Лубрани. Об этом сообщил Офис Президента.

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Потери в украинской армии

Президент Украины констатировал, что есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, 1 погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии.

К сожалению, эта потеря есть, но мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН,

– отметил глава государства.

Он отметил, что режим тишины на Донбассе, по состоянию на 24 октября 2020 года, действует почти 90 дней.

Важно! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Больше новостей о войне на Донбассе читайте здесь.

Позиция Лубрани

Оснат Лубрани отметила важность режима тишины и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на востоке. Она подчеркнула, что люди на Донбассе видят, как улучшилась жизнь после достижения перемирия.

"Факт того, как чрезвычайно уменьшилось количество погибших гражданских на Донбассе, – просто поражает", – добавила координатор.

Встреча Владимира Зеленского с координатором системы ООН в Украине: смотрите видео