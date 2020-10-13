Умер военный Александр Фарина, который еще в апреле получил ранение на Донбассе. Трагедия произошла в воскресенье, 11 октября, в Киевском военном госпитале.

Умер участник войны на Донбассе Александр Фарина: что известно

Об этом сообщила координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталия Дзекар, передает Суспильне.

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По ее словам, в апреле 2020 года его тяжело ранили. С тех пор в госпитале воин перенес более 20 операций.

Похоронят Александр в селе Кадиевка Ярмолинецкого района Хмельницкой области. О времени и дате сообщат позже.

Основные факты из биографии Александра Фарины

Был он родом из Хмельницкой области.

Сперва служил в 8 полку войск специальных операций.

Затем перешел на контрактную службу в 128 отдельную горно-штурмовую бригаду.

Заметим! Сегодня официально сообщают о минимум 70 военных, погибших на Донбассе в 2020 года. Речь идет как о боевых, так и небоевых потерях. С поименным списком всех погибших можете ознакомиться по этой ссылке.