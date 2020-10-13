Перенес более 20 операций: в госпитале умер военный – его ранили на Донбассе еще в апреле
Умер военный Александр Фарина, который еще в апреле получил ранение на Донбассе. Трагедия произошла в воскресенье, 11 октября, в Киевском военном госпитале.
Умер участник войны на Донбассе Александр Фарина: что известно
Об этом сообщила координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталия Дзекар, передает Суспильне.
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По ее словам, в апреле 2020 года его тяжело ранили. С тех пор в госпитале воин перенес более 20 операций.
Похоронят Александр в селе Кадиевка Ярмолинецкого района Хмельницкой области. О времени и дате сообщат позже.
Основные факты из биографии Александра Фарины
- Был он родом из Хмельницкой области.
- Сперва служил в 8 полку войск специальных операций.
- Затем перешел на контрактную службу в 128 отдельную горно-штурмовую бригаду.