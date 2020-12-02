В Верховной Раде в объективы фотокамер журналистов попала переписка депутата от "Слуги народа" Александра Завитневича и помощницы Президента Украины Марии. Завитневич, который возглавляет оборонный комитет парламента, просил передать президенту какой-то документ.

Фото переписки депутата и помощницы президента опубликовало издание "Цензор.НЕТ", журналисты которого и зафиксировали ее.

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В ответ помощница президента, подписанная в телефоне как "пом. Президента Маша", попросила бросить еще сопроводительные комментарии к документу, "чтобы президент понимал его цели и задачи".

Со своей стороны Александр Завитневич коротко объяснил, что это "небольшая часть того, что происходит в секторе безопасности и обороны". Мол, важно, чтобы верховный главнокомандующий знал реальное положение вещей.

К нему они все ходят часто и информацию подают, как им нужно. Комитет ВРУ тоже не слепой или глухой. Вчера попытались немного об этом поговорить, но некоторые просто лгут В. А. прямо в глаза,

– заявил парламентарий.

Скорее всего, тот, кого Завитневич подписывает как "В. А." – это Владимир Александрович (на русском Александрович) Зеленский. К слову, переписка может касаться конфликта между Офисом Президента и Министерством обороны, о котором стало известно СМИ.

Переписка "слуги" Завитневича и помощницы Зеленского / Фото "Цензор.НЕТ"

Переписка "слуги" Завитневича и помощницы Зеленского / Фото "Цензор.НЕТ"