Кабинет Министров Украины перенаправил более 100 миллионов гривен с программы онкозаболеваний на ремонт дорог и другие инфраструктурные проекты. В правительстве объяснили это тем, что проект этого года фактически не выполняли, а в 2021 году смогут реализовать его до конца.

Решение о перераспределении средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году. Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров Украины.

К слову Кабмин забрал почти 62 миллиона у онкобольных: эти деньги пойдут на дороги на Львовщине

Там отмечают, что правительство поддержало это решение по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова. В то же время в решение заранее заложена необходимость полностью реализовать онкологический проект в 2021 году.

Также украинское правительство объясняет, что перераспределить деньги решили учитывая, как реализовывался проект в 2020 году. Мол, за 8 месяцев с выделенной суммы использовали лишь 0,4%, что делает невозможным реализацию проекта до конца года.

Коротко о перераспределении денег: