Перевод денег с лечения онкологии на дороги: как это объясняют в правительстве
Кабинет Министров Украины перенаправил более 100 миллионов гривен с программы онкозаболеваний на ремонт дорог и другие инфраструктурные проекты. В правительстве объяснили это тем, что проект этого года фактически не выполняли, а в 2021 году смогут реализовать его до конца.
Решение о перераспределении средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году. Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров Украины.
К слову Кабмин забрал почти 62 миллиона у онкобольных: эти деньги пойдут на дороги на Львовщине
Там отмечают, что правительство поддержало это решение по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова. В то же время в решение заранее заложена необходимость полностью реализовать онкологический проект в 2021 году.
Также украинское правительство объясняет, что перераспределить деньги решили учитывая, как реализовывался проект в 2020 году. Мол, за 8 месяцев с выделенной суммы использовали лишь 0,4%, что делает невозможным реализацию проекта до конца года.
Коротко о перераспределении денег:
- Всего с проекта по улучшению диагностики онкологических заболеваний перераспределили 104 миллиона 752 тысячи гривен.
- Из этих денег часть выделили на ремонт дорог во Львовской области, а также на реставрацию Львовского национального университета имени Ивана Франко. В общем деньги пойдут на различные инфраструктурные проекты.