В американском штате Джорджия результаты президентских выборов пересчитали вручную. В одном из графств обнаружили более 2 600 "потерянных" голосов.

Инцидент произошел в графстве Флойд. Однако на итоговые результаты он существенно не повлиял, сообщает Fox News.

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В результате пересчета 800 дополнительных голосов получил Трамп, остальные – его оппонент. Стоит заметить, что разрыв между обоими кандидатами в этом штате достигает примерно 14 000 голосов, лидирует Байден.

По словам госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, причиной ошибки стала обычная невнимательность. Мол, ответственные лица просто забыли загрузить эти данные с карты памяти.

Справка. Джорджия начала пересчет почти 5 миллионов бюллетеней вручную 13 ноября – после того, как Трамп и Республиканская партия подали соответствующий запрос.

Сейчас это – самое существенное нарушение, которое обнаружили в штате. Из-за него ответственного за проведение выборов в графстве Флойд призвали уйти в отставку. Между тем в других округах непосчитанных бюллетеней не нашли.

Глава Республиканской партии округа назвал это событие "проблемой", однако заметил, что оно "кажется, не является широко распространенным".

Выборы в США

Ряд ведущих американских СМИ накануне заявили, что победу на выборах президента США в 2020 году одержал Джо Байден.

В то же время Трамп продолжает настаивать на собственной победе и обвиняет демократов в фальсификации голосов. А также пообещал оспаривать результаты выборов в суде.

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Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала