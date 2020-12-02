Изменения в правительстве после выборов – это всегда поиск компромиссов и балансирование интересов, а не только воля президента. Если сейчас пойти на перезагрузку Кабмина, это будет означать начало ревизии властных конструкций. То есть, одни субъекты усилятся, другие – ослабятся.

Это можно делать только в условиях, когда достигнута более широкая политическая конструкция, в которой четко очерчиваются союзники, враги или оппоненты. Тогда правительство становится продуктом широкого диалога и выстраивания этой конструкции. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян.

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По его словам, в Украине пока этот процесс еще не закончился.

Поэтому и в правительстве сделать сейчас какие-то перестановки почти невозможно. Если это делать, то фактически нужно менять и. о. на и. о.,

– объяснил он.

И добавил, что либо в правительстве можно менять отдельных министров, в отношении которых есть серьезное напряжение в обществе.

Там, где нужно сбросить часть отрицательного баланса, но нет каких-то серьезных предохранителей в виде групп влияния олигархических или внутренне политических.

Между кем проводится диалог относительно кадровых изменений в правительстве

Олег Саакян считает, что есть разные политические субъекты и ряд факторов, которые влияют на решения о перестановках в правительстве.

► Офис Президента, который на сегодня является центром тяжести власти, и там решается определенная доля вопросов.

► Олигархические группы, среди которых такие фамилии, как Ахметов, Коломойский, Пинчук. Каждый из них имеет часть депутатского корпуса, ориентированного на себя. Они имеют трудовые коллективы, то есть возможность привлечь улицу, имеют медиа.

►Субъекты внешние: МВФ, наши западные партнеры. В условиях войны с Россией внешняя поддержка для Украины является достаточно важным фактором внутренне политическим.

"Потому что сразу вопрос МВФ переходит в сугубо экономическую, символическую плоскость. И политические силы, в частности, оппоненты из "ЕС" начинают критиковать и выдавать сотрудничество с МВФ как поддержку Западом", – отметил политолог.

► Субъекты внутри "Слуги народа". Там есть несколько точек раскола: за какими-то – олигархи, за какими-то – просто группы, которые создались ситуативно. Но единства достигать внутри этой фракции очень сложно.

Степанова не поменяют в ближайшее время, – Саакян

По мнению Олега Саакяна главу Минздрава Максима Степанова не уволят в ближайшее время. Так как в ближайшее время Украину ожидает новый локдаун, соответственно будет выявлено еще немало проблем относительно неподготовленности медицинской системы.

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Следовательно, именно министр здравоохранения должен за это понести ответственность.

Сменить сейчас Степанова – значит фактически сжечь второго человека, который придет после него, потому что еще беды не закончатся,

– отметил политолог.

Он рассказал, что будет политтехнологически выгоднее продержать Степанова, войти с ним во второй локдаун. А потом сказать, что вся эта неподготовленность – это именно ответственность министра. И уже потом отправить его в отставку.