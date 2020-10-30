Перезагрузить КСУ – это половина успеха, - Шабунин
В Украине должна состояться перезагрузка старого Конституционного суда. Однако, кроме этого, должен быть проведен прозрачный и честный конкурс, по результатам которого выберут новых достойных судей.
Необходимо, что 6 своих членов КСУ президент подал не из тех, кого он хочет. А тех, кто победит в честном конкурсе. Это касается и шестерки парламента. Такое мнение в эфире программы "69" на 24 канале высказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
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По его словам, Зеленского можно поблагодарить за то, что он начал первую часть – перезагрузка КСУ. Но это еще не конечный результат.
Перезагрузить этот Конституционный суд – лишь половина успеха,
– отметил он.
Виталий Шабунин считает, если Зеленский параллельно с этим не обеспечит конкурс для избрания новых судей, то это будет замена "шило на мыло, которая ничего не решит".
Поэтому общество должно поддержать президента Украины. В частности, чтобы Верховная Рада проголосовала закон о перезагрузке КСУ. Глава "Центра противодействия коррупции" подчеркнул, что нужно жестко давить президента, чтобы была гарантирована конкурсная процедура избрания новых судей.
"Это означает, что мы, как общество, должны иметь финальный результат – перезагрузка старого, избрание нового КСУ, который будет достойным", – пояснил он.
Нужно заменить судей Высшего совета правосудия
По мнению Виталия Шабунина, чтобы очистить судебную систему Украины, не нужно всех увольнять. Это технически долго, потому что уволить и набрать 6 тысяч судей – сложный процесс.
Надо заменить 21 человека в ВСП. Это единственный орган, который имеет право увольнять судей. Не сажать, а увольнять. Посадка – 4 года, процесс увольнения – 2 недели.
– рассказал он.
И подытожил, что очистка ВСП – это обязательство Украины перед МВФ для получения следующего транша.
Скандальное решение Конституционного суда: что известно
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Решение приняли по иску народных депутатов от ОПЗЖ и "За будущее".
- В 18:00 28 октября НАЗК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- Международные партнеры Украины негативно восприняли такое решение суда, назвав его шагом в прошлое.
- 29 октября Зеленский созвал заседание СНБО, по итогам которого правительство дало распоряжение восстановить свободный доступ к реестру е-деклараций.