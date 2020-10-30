В Украине должна состояться перезагрузка старого Конституционного суда. Однако, кроме этого, должен быть проведен прозрачный и честный конкурс, по результатам которого выберут новых достойных судей.

Необходимо, что 6 своих членов КСУ президент подал не из тех, кого он хочет. А тех, кто победит в честном конкурсе. Это касается и шестерки парламента. Такое мнение в эфире программы "69" на 24 канале высказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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По его словам, Зеленского можно поблагодарить за то, что он начал первую часть – перезагрузка КСУ. Но это еще не конечный результат.

Перезагрузить этот Конституционный суд – лишь половина успеха,

– отметил он.

Виталий Шабунин считает, если Зеленский параллельно с этим не обеспечит конкурс для избрания новых судей, то это будет замена "шило на мыло, которая ничего не решит".

Поэтому общество должно поддержать президента Украины. В частности, чтобы Верховная Рада проголосовала закон о перезагрузке КСУ. Глава "Центра противодействия коррупции" подчеркнул, что нужно жестко давить президента, чтобы была гарантирована конкурсная процедура избрания новых судей.

"Это означает, что мы, как общество, должны иметь финальный результат – перезагрузка старого, избрание нового КСУ, который будет достойным", – пояснил он.

Обратите внимание! 30 октября под зданием Конституционного Суда Украины состоится митинг из-за решения КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.

Нужно заменить судей Высшего совета правосудия

По мнению Виталия Шабунина, чтобы очистить судебную систему Украины, не нужно всех увольнять. Это технически долго, потому что уволить и набрать 6 тысяч судей – сложный процесс.

Надо заменить 21 человека в ВСП. Это единственный орган, который имеет право увольнять судей. Не сажать, а увольнять. Посадка – 4 года, процесс увольнения – 2 недели.

– рассказал он.

И подытожил, что очистка ВСП – это обязательство Украины перед МВФ для получения следующего транша.

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