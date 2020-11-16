Победа на выборах в Молдове проевропейской кандидатки Майи Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство. В частности, активизирует политический диалог на уровне президентов.

Чтобы диалог был постоянным, стоит совместно с молдавскими партнерами рассмотреть вариант ежегодных встреч в формате президентского совета. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

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Что говорят в Офисе Президента о победе Санду

По словам Жовквы, надо объединить усилия, чтобы восстановить динамику торгово-экономического сотрудничества. Например, инициировать заседание Межправительственной украинско-молдавской комиссии по этому поводу. Также Жовква отметил, что Украина открыта для реализации инфраструктурных проектов.

Жовква отметил, что для Украины важно избрание Санду, ведь в течение последних лет диалог между странами значительно замедлился, а контакты на уровне глав государств вообще были приостановлены.

Крым – это Украина. Итак, победа Майи Санду важна с точки зрения фиксации неизменности политики Кишинева относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,

– добавил Жовква.

Кроме этого, избрание Санду – это подтверждение неизменности европейского выбора Молдовы. Поэтому здесь подходы Украины и Молдовы полностью совпадают.

"Победа Санду имеет значение с точки зрения безопасности и стабильности как в Молдове, в нашем регионе, так и на европейском континенте в целом", – отметил Жовква.

Обратите внимание! Президентские выборы Молдовы состоялись 15 ноября. На них победила проевропейская кандидат Майя Санду. Женщина набрала 57,74% голосов избирателей