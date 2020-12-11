Система SWIFT объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, она позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран. Российские банки тоже являются участниками SWIFT, отключение предприятий России от сети может больно ударить по Кремлю.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что это заставит Россию начать выполнение Минских договоренностей. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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За день сети SWIFT передают 32 миллиона сообщений. Штаб-квартира одной из самых мощных финансовых сетей мира расположена в историческом городе в Бельгии, в городе Ла-Юльп. Первые поселения там появились еще 10 тысяч лет назад, а название произошло от кельтского слова "эльпе", что означает "Серебряная река".

SWIFT является стандартизированной и безопасной финансовой сетью соответствующих операций, в нее входит много банков и предприятий. Это позволяет совместить бизнес-процессы с банками и партнерами, как на национальном, так и на глобальном уровнях.



SWIFT является стандартизированной и безопасной финансовой сетью / Скриншот с видео

Отключение от сетей SWIFT

В 2012 году отключение от SWIFT использовали для Ирана, чтобы заставить его свернуть программу по разработке ядерного оружия. Лишь спустя 4 года, когда Тегеран пошел на уступки западным государствам – иранские банки вновь присоединили к международной системе передачи банковской информации.

В частности Иран согласовал с государствами Запада программу по контролю над обогащением урана и позволил инспектировать свои ядерные объекты экспертам из МАГАТЭ. Однако для России соответствующая формула пока не рассматривается западными державами.

Отключение России от SWIFT не требуется ни одной из крупных экономик мира. Россия остается важным торговым партнером для многих,

- сказал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Давление из-за конфликта на Донбассе

Отключение России от SWIFT рассматривали в 2014 году, когда на Донбассе продолжались активные боевые действия. Великобритания предлагала таким образом заставить россиян уйти с украинских территорий. Однако тогда в международной банковской системе заявили, что не пойдут на такой шаг.

SWIFT создали как международную корпорацию в Бельгии, она подчиняется законодательству этой страны. Но общее давление нескольких участников, в частности ЕС, США, Канады и Великобритании может вынудить ее к действиям, как это было в случае с Ираном.

Ситуация на Донбассе с 2014 года изменилась, поэтому и подход западных государств к решению конфликта тоже.

Желания и воли у Запада этого делать нет, поскольку для них это автоматическая конфронтация с Россией. Это может завершиться эскалацией, в частности на нашей территории,

– заметил эксперт Украинского института будущего Илия Куса.



SWIFT создали как международную корпорацию в Бельгии / Фото TechMoran

Перспектива отключения России

В отдаленной перспективе отключение России от SWIFT может не дать никаких результатов. Ведь сейчас создают параллельные сети передачи банковских данных в Евросоюзе, Китае, а также России. В то же время эксперты убеждены, что зависимость от внешних игроков в разрешении конфликта на Донбассе помогает Украине.

Ключи от решения конфликта на Донбассе – в руках Украины и России. Однако пока Киев не имеет действенных рычагов влияния, чтобы добиться от Москвы вывода войск с Донбасса и возвращения контроля над границей.

Поэтому компромиссы являются необходимыми, считают эксперты. "Надо определиться с приоритетами и выяснить внутри Украины, какую цену мы готовы заплатить за возвращение территорий и готовы ли мы ее платить вообще", – сказал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. Также во внимание надо взять то, что такие конфликты, как на Донбассе, не решаются быстро.

Вероятность отключения России от SWIFT: смотрите видео 24 канала