На северо-западе Перу 29 ноября микроавтобус упал в овраг. В результате аварии 7 человек погибли, еще 11 – получили травмы.

Ужасный инцидент произошел в департаменте Ла-Либертад, что в Перу, 29 ноября. Об этом сообщает "Синьхуа".

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Микроавтобус, в котором находились 18 человек, неожиданно выехал за ограждение, а затем упал в овраг глубиной около 100 метров.

В результате ДТП погибли 7 человек. Еще 11 с травмами госпитализировали в местную больницу.

Сейчас правоохранители выясняют причины аварии.

К слову, в Польше произошло тройное ДТП с участием микроавтобусов. В результате погиб 60-летний украинец, который был за рулем одного из них.

Справка. Главными причинами ДТП в Перу являются плохие условия как дорог, так и самих транспортных средств, а также вождение без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла в департаменте Ла-Либертад: смотрите карту