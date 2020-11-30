В Перу микроавтобус слетел в овраг: много жертв и пострадавших
На северо-западе Перу 29 ноября микроавтобус упал в овраг. В результате аварии 7 человек погибли, еще 11 – получили травмы.
Ужасный инцидент произошел в департаменте Ла-Либертад, что в Перу, 29 ноября. Об этом сообщает "Синьхуа".
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Микроавтобус, в котором находились 18 человек, неожиданно выехал за ограждение, а затем упал в овраг глубиной около 100 метров.
В результате ДТП погибли 7 человек. Еще 11 с травмами госпитализировали в местную больницу.
Сейчас правоохранители выясняют причины аварии.
К слову, в Польше произошло тройное ДТП с участием микроавтобусов. В результате погиб 60-летний украинец, который был за рулем одного из них.
Авария произошла в департаменте Ла-Либертад: смотрите карту
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