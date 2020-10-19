Рисунок кота нашли на плато Наска в Перу. Длина изображения составляет примерно 37 метров.

Что известно о древнем изображении кота

Уникальный древний рисунок кота недавно обнаружили ученые в Перу, сообщает ВВС.

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Фигура была едва видна и могла исчезнуть, ибо расположена на довольно крутом склоне, находящемся под влиянием естественной эрозии,

– говорят в Министерстве культуры Перу.

Длина найденного геоглифа Наски составляет примерно 37 метров. Его уже очистили и законсервировали.

Киску не замечали до сих пор. И лишь после составления плана новой тропы, ведущей к смотровой площадке, рисунок удалось обнаружить. Ведь платформа, где расположено животное, была бы удобным для посетителей местом для осмотра многих других геоглифов.

Кота, как и другие фигурки животных Наски, вероятно, изобразили путем создания углублений в почве.

Когда его могли сделать

Джонни Исла, главный археолог Перу, который исследует геоглифы Наски, отметил, что рисунок кота появился раньше культуры Наски, которая создала большинство фигур в период с 200 по 700 год нашей эры.

По его словам, изображение создали в эпоху позднего Паракаса, то есть с 500 года до нашей эры по 200 год.



В Перу обнаружили гигантский рисунок кота / Фото ЕРА