В Канаду 14 декабря прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Однако власти страны подчеркивает, что борьба с пандемией продолжается и нельзя пренебрегать правилами безопасности.

Канада получила вакцину производства Pfizer-BioNTech. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил премьер Канады Джастин Трюдо. Актуально В Италии для прививок против COVID-19 построят павильоны-первоцветы: детали Первая партия доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки,

– подчеркнул Трюдо. Что известно о вакцине от Pfizer-BioNTech Вакцина стала результатом сотрудничества американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Результаты финальных исследований показали, что вакцина от Pfizer-BioNTech является эффективной на 95%.

Уровень безопасности этой вакцины характеризуют как благоприятный, ведь она имеет побочные эффекты. В частности, в некоторых случаях вызывает аллергическую реакцию.

Британия уже начала процесс вакцинации.

В США распространяют первую дозу вакцины. Уже 14 декабря ее получит ряд учреждений Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в Канаде зафиксировали 461 тысячу зараженных. Умерли более 13 тысяч инфицированных.