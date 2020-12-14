Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Канаду, – Трюдо
В Канаду 14 декабря прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Однако власти страны подчеркивает, что борьба с пандемией продолжается и нельзя пренебрегать правилами безопасности.
Канада получила вакцину производства Pfizer-BioNTech. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил премьер Канады Джастин Трюдо.
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Первая партия доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки,
– подчеркнул Трюдо.
Что известно о вакцине от Pfizer-BioNTech
- Вакцина стала результатом сотрудничества американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech.
- Результаты финальных исследований показали, что вакцина от Pfizer-BioNTech является эффективной на 95%.
- Уровень безопасности этой вакцины характеризуют как благоприятный, ведь она имеет побочные эффекты. В частности, в некоторых случаях вызывает аллергическую реакцию.
- Британия уже начала процесс вакцинации.
- В США распространяют первую дозу вакцины. Уже 14 декабря ее получит ряд учреждений
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