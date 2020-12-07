Первая сессия Закарпатского облсовета закончилась скандалом: депутаты устроили демарш
Сессия Закарпатского областного совета 7 декабря завершилась скандалом. На заседании так и не смогли избрать председателя облсовета, ведь партия закарпатских венгров устроила демарш.
Партия закарпатских венгров получила 11,60% мест в облсовете. Об этом сообщает "Укринформ".
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Один из депутатов от партии закарпатских венгров заявил, что это "ответ на действия украинской власти против партии венгров".
По состоянию на 12:30 на первой сессии Закарпатского облсовета зарегистрировали 62 депутата. Всего в облсовет прошли 8 политических партий:
- "Родное Закарпатье" (17,78%);
- "Слуга народа" (17,47%);
- ВО "Батькивщина" (12,61%);
- "Партия венгров Украины" (11,60%);
- "Команда Андрея Балоги" (10,87%);
- "Европейская солидарность" (9,03%);
- "За майбутнє" (8,98%);
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" (8,02%).
Также на сессии должны были избрать председателя областного совета, первого заместителя, состав постоянных комиссий. Однако партия закарпатских венгров покинула сессионный зал.
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