Сессия Закарпатского областного совета 7 декабря завершилась скандалом. На заседании так и не смогли избрать председателя облсовета, ведь партия закарпатских венгров устроила демарш.

Партия закарпатских венгров получила 11,60% мест в облсовете. Об этом сообщает "Укринформ".

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Один из депутатов от партии закарпатских венгров заявил, что это "ответ на действия украинской власти против партии венгров".

По состоянию на 12:30 на первой сессии Закарпатского облсовета зарегистрировали 62 депутата. Всего в облсовет прошли 8 политических партий:

"Родное Закарпатье" (17,78%);

"Слуга народа" (17,47%);

ВО "Батькивщина" (12,61%);

"Партия венгров Украины" (11,60%);

"Команда Андрея Балоги" (10,87%);

"Европейская солидарность" (9,03%);

"За майбутнє" (8,98%);

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (8,02%).

Также на сессии должны были избрать председателя областного совета, первого заместителя, состав постоянных комиссий. Однако партия закарпатских венгров покинула сессионный зал.

Обратите внимание! Партия венгров Украины отстаивает политические интересы венгерского меньшинства. Первым лидером партии был Николай Ковач. Голосовать за эту партию на местных выборах призвал сам министр иностранных дел соседней Венгрии Петер Сийярто.