Ирландия стала первой страной в Европейском Союзе, которая вводит повторный жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Повторный "локдаун" начнет действовать с полуночи 21 октября.

Новые жесткие карантинные ограничения в Ирландии будут действовать в течение не менее 6 недель – до 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает правительство Республики Ирландия.

К слову Зеленский введет жесткий карантин, когда суточный прирост больных достигнет 9,5 тысячи

Что запретят в Ирландии:

работа магазинов – разрешена только для мест продажи товаров первой необходимости,

музеи, галереи и учреждения культуры – полный карантин,

рестораны и бары – разрешена работа только на вынос или доставку,

общественный транспорт – его количество сократят на 75%,

школы, детские площадки и парки – продолжат работу.

Кроме того, жителям страны запретят удаляться от своих домов дальше чем на 5 километров. Исключениями могут быть только поездки при важных обстоятельствах – на работу или к врачу.

Что известно о коронавирусе в Ирландии: