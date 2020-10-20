Первая страна в ЕС уже ввела повторный жесткий карантин: детали
Ирландия стала первой страной в Европейском Союзе, которая вводит повторный жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Повторный "локдаун" начнет действовать с полуночи 21 октября.
Новые жесткие карантинные ограничения в Ирландии будут действовать в течение не менее 6 недель – до 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает правительство Республики Ирландия.
К слову Зеленский введет жесткий карантин, когда суточный прирост больных достигнет 9,5 тысячи
Что запретят в Ирландии:
- работа магазинов – разрешена только для мест продажи товаров первой необходимости,
- музеи, галереи и учреждения культуры – полный карантин,
- рестораны и бары – разрешена работа только на вынос или доставку,
- общественный транспорт – его количество сократят на 75%,
- школы, детские площадки и парки – продолжат работу.
Кроме того, жителям страны запретят удаляться от своих домов дальше чем на 5 километров. Исключениями могут быть только поездки при важных обстоятельствах – на работу или к врачу.
Что известно о коронавирусе в Ирландии:
- От начала пандемии в Ирландии коронавирусом заболели 50 тысяч 993 людей. Это в 6 раз меньше, чем, например, в Украине. Правда, и население Ирландии примерно в 9 раз меньше.
- Из всех больных в этом островном государстве уже 23 тысяч 364 человека выздоровели, но 1 тысяча 852 пациента умерли.