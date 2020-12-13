В Великобритании продали 4 экземпляра первого издания "Гарри Поттер и философский камень". Стоимость одного экземпляра составляла 1,8 миллиона гривен.

Одну из книг ее экс-владельцы нашли во время уборки. Об этом сообщает BBC. Актуально Украинский Хогсмид: в Киеве откроют новую зимнюю локацию в стиле Гарри Поттера – фото Детали о находке Книги вышли в свет в издательстве Bloomsbury Publishing. Тогда их стоимость составляла 11 фунтов стерлингов (407 гривен).



Впоследствии 28-летняя Шарлотта Рамзи из британского городка Блэкпул нашла один из экземпляров во время уборки.



Тогда девушка вспомнила. что в одной из телепередач рассказывали: издание из первого тиража "Гарри Поттера" можно продать за кругленькую сумму.



Книгу продали за 50 тысяч фунтов стерлингов. Часть денег Рамзи планирует потратить на свою предстоящую свадьбу, а часть – отдаст матери, чтобы та могла инвестировать их в будущую покупку дома. Обратите внимание! "Гарри Поттер и философский камень" – первая часть из серии книг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. Вскоре после выхода книга стала культовой и даже спустя годы вызывает искреннее восхищение у поклонников фэнтезийной литературы. О новостях из мира "Гарри Поттера" читайте здесь.