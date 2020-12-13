Первое издание "Гарри Поттера" продали за 1,8 миллиона: книгу нашли во время уборки
В Великобритании продали 4 экземпляра первого издания "Гарри Поттер и философский камень". Стоимость одного экземпляра составляла 1,8 миллиона гривен.
Одну из книг ее экс-владельцы нашли во время уборки. Об этом сообщает BBC.
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Детали о находке
- Книги вышли в свет в издательстве Bloomsbury Publishing. Тогда их стоимость составляла 11 фунтов стерлингов (407 гривен).
- Впоследствии 28-летняя Шарлотта Рамзи из британского городка Блэкпул нашла один из экземпляров во время уборки.
- Тогда девушка вспомнила. что в одной из телепередач рассказывали: издание из первого тиража "Гарри Поттера" можно продать за кругленькую сумму.
- Книгу продали за 50 тысяч фунтов стерлингов. Часть денег Рамзи планирует потратить на свою предстоящую свадьбу, а часть – отдаст матери, чтобы та могла инвестировать их в будущую покупку дома.
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