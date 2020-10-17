На Луганщине правоохранители задержали первого заместителя городского головы. Произошло это в его служебном кабинете во время получения взятки.

На Луганщине задержали заместителя мэра: что известно

Чиновник требовал от местной компании взятку, сообщает прессслужба Офиса генпрокурора.

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За признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города заместитель городского головы просил 10% "отката".

Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Задержали первого заместителя мэра в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Решают вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Первого заместителя мэра на Луганщине поймали на взятке / Фото Луганской областной прокуратуры

Чиновник требовал откат от местного предпринимателя / Фото Луганской областной прокуратуры

Его задержали на получении 46 тысяч гривен / Фото Луганской областной прокуратуры