На первой сессии райсовета в Сумах депутаты устроили масштабную драку: фото, видео
На первой сессии районного совета в Сумах, которая состоялась 7 декабря, депутаты устроили драку. Политики не пришли к согласию из-за выборов председателя совета и его заместителя.
В чем дело
Председателем районного совета избрали Виктора Химича из "Слуги народа", а на должность заместителя кандидатуру Валерия Сорокина от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом сообщает местное издание Sumy.life.
Кстати После 12 часов волнений Одесский облсовет наконец начала первую сессию
Участники АТО и активисты, которые были в зале, возмутились такими решениями. Впоследствии началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Видео потасовки обнародовал в фейсбуке депутат от "Европейской Солидарности" Вадим Акперов. По его словам, "слуги" создали с ОПЗЖ коалицию.
На видео видно, что депутаты дерутся прямо в сессионном зале. Люди выкрикивают угрозы, оскорбления и нецензурную лексику. Через несколько минут после начала драки в зал зашли правоохранители, чтобы урегулировать конфликт.
Смотрите видео драки (в ролике присутствует нецензурная лексика):
Конфликт в райсовете / Фото sumy.life
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