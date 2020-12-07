На первой сессии районного совета в Сумах, которая состоялась 7 декабря, депутаты устроили драку. Политики не пришли к согласию из-за выборов председателя совета и его заместителя.

В чем дело

Председателем районного совета избрали Виктора Химича из "Слуги народа", а на должность заместителя кандидатуру Валерия Сорокина от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом сообщает местное издание Sumy.life.

Кстати После 12 часов волнений Одесский облсовет наконец начала первую сессию

Участники АТО и активисты, которые были в зале, возмутились такими решениями. Впоследствии началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Видео потасовки обнародовал в фейсбуке депутат от "Европейской Солидарности" Вадим Акперов. По его словам, "слуги" создали с ОПЗЖ коалицию.

На видео видно, что депутаты дерутся прямо в сессионном зале. Люди выкрикивают угрозы, оскорбления и нецензурную лексику. Через несколько минут после начала драки в зал зашли правоохранители, чтобы урегулировать конфликт.

Смотрите видео драки (в ролике присутствует нецензурная лексика):

Конфликт в райсовете / Фото sumy.life

В зал забежала полиция / Фото sumy.life