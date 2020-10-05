Первой заместительнице главы НБУ Рожковой и заместителю Сологубу сообщили о недоверии
Первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу объявили выговор и сообщили о недоверии. Соответствующее решение принял Совет регулятора. Однако, говорят в НБУ, все члены правления продолжают работать в обычном режиме.
За недоверие Сологубу и Рожковой проголосовали еще 2 октября. Об этом информируют на сайте Нацбанка.
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Рада решила: выразить недоверие первому заместителю председателя Национального банка Украины Рожковой Екатерине Викторовне и заместителю председателя Национального банка Украины Сологубу Дмитрию Романовичу,
– говорится в сообщении регулятора.
В чем обвиняют Рожкову и Сологуба
- Нарушение распорядительных актов НБУ;
- Кодекса этики работника НБУ;
- правил внутреннего распорядка для работников НБУ;
- нарушение требований Кодекса законов о труде Украины.
Отметим, что объявление выговора и недоверия не означает увольнения с должностей Рожковой и Сологуба. Как сообщили Интерфакс-Украине в НБУ, пока все члены правления работают в обычном режиме.
При каких условиях могут уволить заместителей главы НБУ
Согласно статье 20 Закона Украины "О Национальном банке", уволить заместителя председателя НБУ можно в случае:
- истечения срока полномочий;
- подачи заявления об увольнении по собственному желанию с указанием аргументов такого решения;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
- на основании решения суда о признании лица недееспособным;
- потери безупречной деловой репутации;
- установления факта предоставления недостоверных сведений при назначении на должность заместителя председателя Национального банка;
- смерти или на основании решения суда о признании в установленном порядке лица безвестно отсутствующим или об объявлении лица умершим;
- невыполнения должностных обязанностей, в том числе по состоянию здоровья, в течение более четырех месяцев подряд;
- возникновения обстоятельств, исключающих возможность лица быть заместителем председателя Национального банка.
Шевченко голосовал за недоверие Рожковой и Сологубу, – СМИ
Глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за вынесение выговора и объявления недоверия своим заместителям. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.
От голосования за выговор воздержались два члена Совета. Что касается поддержки за выражение недоверия – то один голос был против, один – воздержался.
Оба решения являются незаконными, в Совета НБУ нет никаких полномочий – выносить выговор. Это административные отношения, а они не являются их подчиненными,
– сообщили источники.
Коротко о Екатерине Рожковой и Дмитрии Сологубе
Екатерина Рожкова
- В украинской банковской системе работает более 20 лет.
- Должность первого заместителя главы Нацбанка занимает с 2018 года.
- На эту должность Рожкову предложил тогдашний глава НБУ Яков Смолий.
- После скандальной отставки Смолия временно исполняла обязанности главы регулятора.
Дмитрий Сологуб
- В Нацбанке – с 2015 года.
- Сначала был исполняющим обязанности заместителя главы НБУ.
- Курировал департаменты монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, а также финансовой стабильности.