Первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу объявили выговор и сообщили о недоверии. Соответствующее решение принял Совет регулятора. Однако, говорят в НБУ, все члены правления продолжают работать в обычном режиме.

За недоверие Сологубу и Рожковой проголосовали еще 2 октября. Об этом информируют на сайте Нацбанка.

Читайте также Государственный Ощадбанк получил нового председателя правления: им стал Наумов

Рада решила: выразить недоверие первому заместителю председателя Национального банка Украины Рожковой Екатерине Викторовне и заместителю председателя Национального банка Украины Сологубу Дмитрию Романовичу,

– говорится в сообщении регулятора.

В чем обвиняют Рожкову и Сологуба

Нарушение распорядительных актов НБУ;

Кодекса этики работника НБУ;

правил внутреннего распорядка для работников НБУ;

нарушение требований Кодекса законов о труде Украины.

Отметим, что объявление выговора и недоверия не означает увольнения с должностей Рожковой и Сологуба. Как сообщили Интерфакс-Украине в НБУ, пока все члены правления работают в обычном режиме.

При каких условиях могут уволить заместителей главы НБУ Согласно статье 20 Закона Украины "О Национальном банке", уволить заместителя председателя НБУ можно в случае: истечения срока полномочий;

подачи заявления об увольнении по собственному желанию с указанием аргументов такого решения;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда;

на основании решения суда о признании лица недееспособным;

потери безупречной деловой репутации;

установления факта предоставления недостоверных сведений при назначении на должность заместителя председателя Национального банка;

смерти или на основании решения суда о признании в установленном порядке лица безвестно отсутствующим или об объявлении лица умершим;

невыполнения должностных обязанностей, в том числе по состоянию здоровья, в течение более четырех месяцев подряд;

возникновения обстоятельств, исключающих возможность лица быть заместителем председателя Национального банка. Шевченко голосовал за недоверие Рожковой и Сологубу, – СМИ Глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за вынесение выговора и объявления недоверия своим заместителям. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники. От голосования за выговор воздержались два члена Совета. Что касается поддержки за выражение недоверия – то один голос был против, один – воздержался. Оба решения являются незаконными, в Совета НБУ нет никаких полномочий – выносить выговор. Это административные отношения, а они не являются их подчиненными,

– сообщили источники. Обратите внимание! Вопрос о выражении недоверия на заседание внес член Совета НБУ Виталий Шапранов.

Коротко о Екатерине Рожковой и Дмитрии Сологубе

Екатерина Рожкова

В украинской банковской системе работает более 20 лет.

Должность первого заместителя главы Нацбанка занимает с 2018 года.

На эту должность Рожкову предложил тогдашний глава НБУ Яков Смолий.

После скандальной отставки Смолия временно исполняла обязанности главы регулятора.

Дмитрий Сологуб