В течение первых 100 дней у власти Джо Байден планирует провести иммиграционную реформу. А также отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с коронавирусом.

Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, рассказал, что будет делать в течение первых 100 дней в должности, в интервью телеканалу NBC.

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Что Байден будет делать в первые 100 дней на посту

Хочет провести иммиграционную реформу.

Я направлю в Сенат США законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство 11 миллионам незарегистрированных людей в Америке,

– отметил Байден.

Отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде.

Новоизбранный президент хочет "покончить с некоторыми очень вредными указами", которые ухудшили климат и негативно повлияли на здоровье жителей США, а подписал их Трамп.

Помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Байден заявил, что позаботится о том, чтобы власти тех штатов, которые пострадали от эпидемии COVID-19, получили "немедленную помощь". Хотя политик и не уточнил, как именно будет делать это.

"Это больше, чем просто финансовый кризис, это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей", – добавил он.

Байден также отметил, что не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа.

Справка. Выборы в США состоялись 3 ноября. Все официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако имеющиеся сейчас результаты свидетельствуют о победе Байдена. В то же время Трамп все еще не признает своего поражения, однако все-таки позволил начать процедуру передачи власти Байдену.