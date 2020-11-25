Первые 100 дней Байдена у власти: что планирует сделать новый президент
В течение первых 100 дней у власти Джо Байден планирует провести иммиграционную реформу. А также отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с коронавирусом.
Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, рассказал, что будет делать в течение первых 100 дней в должности, в интервью телеканалу NBC.
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Что Байден будет делать в первые 100 дней на посту
- Хочет провести иммиграционную реформу.
Я направлю в Сенат США законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство 11 миллионам незарегистрированных людей в Америке,
– отметил Байден.
- Отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде.
Новоизбранный президент хочет "покончить с некоторыми очень вредными указами", которые ухудшили климат и негативно повлияли на здоровье жителей США, а подписал их Трамп.
- Помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
Байден заявил, что позаботится о том, чтобы власти тех штатов, которые пострадали от эпидемии COVID-19, получили "немедленную помощь". Хотя политик и не уточнил, как именно будет делать это.
"Это больше, чем просто финансовый кризис, это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей", – добавил он.
Байден также отметил, что не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа.
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