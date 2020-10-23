США должны прекратить оглядываться на РФ, сдерживая себя в вопросах оборонной помощи Украине, в том числе с летальным оружием. Если бы Javelin были на Донбассе в первые недели боев, ситуация была бы другой.

Соединенные Штаты еще с начала российской агрессии против Грузии в 2008 году заняли позицию самосдерживания. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил в Европе американский генерал Филипп Бридлоу, пишет Укринформ.

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Может, это нас должно было спровоцировать вторжение (России – 24 канал) в Грузию в 2008 году? Или первое вторжение на территорию Украины, в Крым? Или вторжение России на Донбассе?

– отметил Бридлоу.

По его словам, никто не хочет раздувать войну, ведь это не в интересах США. Кроме того, и РФ не хотела бы оказаться в противостоянии с Соединенными Штатами.

"Русские хотят посягать на своих ближайших соседей так, чтобы не получать ответы от нас, и до сих пор они имеют желаемый результат", – подчеркнул генерал.

И добавил, что США должны найти решение в этой ситуации. Он также предположил, как бы все было при поддержке Соединенных Штатов Украины оружием от начала обострения на Донбассе.

Если бы мы приняли решение о Javelin в первые две недели – а не на протяжении нескольких лет, как это произошло взамен – ситуация развивалась бы совсем иначе,

– сказал Бридлоу.

Он подытожил, что США должны быть более инициативными в их поддержке и не продлевать практику последних 12 лет.

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