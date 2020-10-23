В первые недели боев на Донбассе Javelin изменили бы все, – американский генерал
США должны прекратить оглядываться на РФ, сдерживая себя в вопросах оборонной помощи Украине, в том числе с летальным оружием. Если бы Javelin были на Донбассе в первые недели боев, ситуация была бы другой.
Соединенные Штаты еще с начала российской агрессии против Грузии в 2008 году заняли позицию самосдерживания. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил в Европе американский генерал Филипп Бридлоу, пишет Укринформ.
Обратите внимание В 2021 году объем оборонного заказа будет рекордным: куда пойдут деньги
Может, это нас должно было спровоцировать вторжение (России – 24 канал) в Грузию в 2008 году? Или первое вторжение на территорию Украины, в Крым? Или вторжение России на Донбассе?
– отметил Бридлоу.
По его словам, никто не хочет раздувать войну, ведь это не в интересах США. Кроме того, и РФ не хотела бы оказаться в противостоянии с Соединенными Штатами.
"Русские хотят посягать на своих ближайших соседей так, чтобы не получать ответы от нас, и до сих пор они имеют желаемый результат", – подчеркнул генерал.
И добавил, что США должны найти решение в этой ситуации. Он также предположил, как бы все было при поддержке Соединенных Штатов Украины оружием от начала обострения на Донбассе.
Если бы мы приняли решение о Javelin в первые две недели – а не на протяжении нескольких лет, как это произошло взамен – ситуация развивалась бы совсем иначе,
– сказал Бридлоу.
Он подытожил, что США должны быть более инициативными в их поддержке и не продлевать практику последних 12 лет.
Читайте также Зеленский приехал посмотреть на запуск Javelin, но оружие не сработало
Что известно о Javelin?
Это ракетный комплекс, который изготавливают американские предприятия Raytheon и Lockheed Martin. Он предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. В конце апреля 2018 года первые комплекты поступили в Украину.