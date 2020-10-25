Первые результаты опроса Зеленского: когда появятся
Президент Владимир Зеленский инициировал всенародный опрос во время местных выборов. Его первые результаты могут обнародовать уже в понедельник, 26 октября.
Когда голосование завершится, волонтеры передадут анкеты координаторам. Об этом сообщил Артем Гагарин, спикер проекта "5 вопросов от президента", в комментарии изданию "Страна".
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Он пояснил, что в Киеве, например, есть 10 помещений, где будут собираться волонтеры с запломбированными коробками. Там будут проверять и раскрывать пломбы.
По словам Гагарина, анкеты будут раскладывать отдельно, в зависимости от того, какие ответы на первый вопрос в них указаны. После этого результаты будут вносить в специальную форму.
Так будут делать 5 раз, по каждому из вопросов. Анкеты разложили, результаты записали, отправили их в чат-бот. Все анкеты и финальные бланки упакуют и передадут координатору,
– отметил он.
Спикер проекта "5 вопросов от президента" подчеркнул, что за процессом подсчета результатов опроса можно будет следить онлайн. Кроме этого, будет организован брифинг для СМИ.