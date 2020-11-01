В Грузии подсчитали более 80% голосов на парламентских выборах. Так, наибольшую поддержку избирателей получила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Главная оппозиционная сила "Единое национальное движение" находится на втором месте.

Предварительные результаты выборов в Грузии

По состоянию на 1 ноября ЦИК подсчитала данные с 3 007 участков, всего их есть 3 848. Партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов, а "Единое национальное движение" – 26,35%. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Проходной барьер в 1% по предварительным результатам преодолевают также:

"Европейская Грузия – Движение за свободу" – 3,79%;

"Альянс патриотов Грузии" – 3,2%;

"Стратегия Агмашенебели" – 3.27%;

"Лело" - 3.23%;

"Гирчи" – 3.07%;

"Алеко Элисашвили – Граждане" - 1.4%;

Лейбористская партия – 1,01%.

Реакция оппозиции

Из-за предварительных результатов выборов оппозиция заявила о "тотальных фальсификациях". Партия готовит акции протеста на 1 ноября, которые должны начаться около 16:00.

В то же время председатель ЦИК Тамар Жвания назвала эти обвинения абсурдными.

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