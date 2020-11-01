Первые результаты выборов в Грузии: лидирует правящая партия, оппозиция готовится к протесту
В Грузии подсчитали более 80% голосов на парламентских выборах. Так, наибольшую поддержку избирателей получила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Главная оппозиционная сила "Единое национальное движение" находится на втором месте.
Предварительные результаты выборов в Грузии
По состоянию на 1 ноября ЦИК подсчитала данные с 3 007 участков, всего их есть 3 848. Партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов, а "Единое национальное движение" – 26,35%. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
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Проходной барьер в 1% по предварительным результатам преодолевают также:
- "Европейская Грузия – Движение за свободу" – 3,79%;
- "Альянс патриотов Грузии" – 3,2%;
- "Стратегия Агмашенебели" – 3.27%;
- "Лело" - 3.23%;
- "Гирчи" – 3.07%;
- "Алеко Элисашвили – Граждане" - 1.4%;
- Лейбористская партия – 1,01%.
Реакция оппозиции
Из-за предварительных результатов выборов оппозиция заявила о "тотальных фальсификациях". Партия готовит акции протеста на 1 ноября, которые должны начаться около 16:00.
В то же время председатель ЦИК Тамар Жвания назвала эти обвинения абсурдными.
Главное о выборах в Грузии
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы по новой избирательной системе.
- Благодаря этому ожидают, что к власти придут новые политические силы.
- Кроме того, из-за изменений главные партии "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" вынуждены будут объединиться в коалицию.
- Новая избирательная система усложняет монополизацию власти.
- Лидер партии "Единое национальное движение" Михеил Саакашвили в день выборов заявил, что должность председателя правительства ему не интересна.
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