Впервые в истории США вторые дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом должны состояться виртуально. Они запланированы на 15 октября, однако Трамп от такой идеи отказался.

Из-за необходимости защищать здоровье и безопасность участников, кандидаты должны участвовать в дебатах из отдельных, удаленных друг от друга мест. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии по президентским дебатам.

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Однако Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что не собирается участвовать в дебатах в онлайн формате – вместо них он проведет митинг. Также действующий президент США отметил, что не собирается "сидеть за компьютером" для обсуждения, потому что это "смешно".

Нет, я не буду тратить время на виртуальные дебаты,

– сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что "с легкостью победил его (Байдена — 24 канал) в первом раунде". По его словам, Байден был под защитой модератора Криса Уоллеса.

"Во втором раунде дебатов модератором будет мой противник, однако я бы все равно победил", — добавил Трамп.

Справка. 29 сентября в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Джо Байдена.

Выборы в США 2020 рейтинги кандидатов / инфографика 24 канала