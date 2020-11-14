В Украине с 14 ноября начал действовать новый карантин выходного дня. Но не во всех регионах местные власти согласились с таким решением правительства. Некоторые предприниматели также решили не приостанавливать работу вопреки ограничениям правительства.

О том, как в разных городах Украины нарушали карантин выходного дня, рассказывает 24 канал.

К слову Карантин выходного дня: что будет работать в выходные и будет ли эффективным ограничение

Киев

Столица – это особый случай, ведь здесь мэр Виталий Кличко четко заявил: Киев будет придерживаться всех ограничений, введенных правительством. Закрылся на выходные в частности "Эпицентр", который своей работой привлек внимание еще во время весеннего "локдауна".

Впрочем, не все предприниматели к этому отнеслись именно так. Например, один из киевских фитнес-клубов решил организовать дополнительные группы для занятий, пишет "РБК-Украина".

Кроме привычных тренировок, параллельно будут проводить и онлайн-занятия в Zoom. За такую тренировку тоже надо заплатить, а стоимость аналогична групповому занятию в клубе.



Анонс на выходные от киевского фитнес-клуба / Фото "РБК-Украина"

Также работал ресторан "Хлебный" в Киеве. Как сообщили журналисты 24 канала, около 13 часов дня туда пришли сотрудники полиции.

Фаст-фуды в столице работают на вынос, а для людей обустроили специальные места. Поэтому многие люди завтракали прямо на улице в специально отведенных местах, сообщает телеграм-канал "PavlovskyNews".

В полиции Киева тем временем рассказали, что не заметили особых нарушений карантина, а сообщений о таких нарушениях в первой половине дня и вовсе не поступало.

Харьков

В Харькове пренебрегать карантинными ограничениями начали прежде всего рынки. Например, в социальных сетях пишут о работе крупнейшего в восточной Европе рынка "Барабашово". Также ограничения "не задели" и местную барахолку.

Львов

Здесь тоже ситуация довольно неоднозначная. Местные власти нашли хитрый способ, как обойти карантин выходного дня – все выходные в городе объявили рабочими днями. Но правоохранители имеют насчет этого свою точку зрения.

Полиция утром 14 ноября заблокировала работу по меньшей мере 4 крупных рынков Львова. Также в центральной части города полиция проводит проверки на соблюдение карантина выходного дня.

Например, в одном из ресторанов правоохранители составляли постановление о возбуждении карантина, пока все снимали журналисты, а официанты продолжали разносить заказы клиентов.

Полиция проводит карантинную проверку во Львове: смотрите видео

Дошло до того, что на рынке "Галицкий перекресток" случился конфликт между полицией и местными предпринимателями. Об этом сообщил в социальных сетях координатор ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

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Днепр

Здесь решили не слушать государственную власть тоже довольно интересным способом. Комиссия по чрезвычайным ситуациям должна была бы утвердить ограничения от правительства, но из-за "болезни" ее членов не смогли собрать кворум.

Поэтому мэр Борис Филатов пожелал предпринимателям хороших выходных и призвал соблюдать противоэпидемические меры – социальная дистанция, ношение масок и тому подобное.

Впрочем, крупные торговые сети решили не работать в выходные. Работают только мелкие предприниматели, а рестораны в основном работают на вынос, пишет "PavlovskyNews".

Житомир

Местные власти сняли с повестки дня вопрос карантина выходного дня. Как поступать предпринимателям – с самого начала было непонятно. Об этом рассказывает "Житомир.info".

В обычном режиме 14 ноября работали житомирские рынки "Житний" и "Хлебный". Возле рынков несколько десятков продавцов "с земли" продают домашние продукты. Также открыты почти все стеклянные магазины с одеждой и бытовыми товарами.

Впоследствии предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Нарушение карантина выходного дня в Житомире: смотрите видео

Одесса

Здесь местные власти также отказались соблюдать ограничения выходного дня. Поэтому некоторые местные заведения продолжают работать и впускать посетителей внутрь.

Нарушение карантина в Одессе: смотрите видео

Ровно

Здесь возле торгового центра "Злата Плаза" собрались предприниматели. Они выразили свой протест из-за введения карантина выходного дня, сообщает "Твоє Рівне".

Черновцы

Похожая на Ровно ситуация и в Черновцах. Здесь на протест вышли предприниматели, торгующие на Калиновском рынке, – они перекрыли дорогу. Таким образом они выразили свой протест против карантинных выходных, сообщает "Молодий буковинець".

В Черновцах протестовали против карантина выходного дня: смотрите видео