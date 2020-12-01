Первый день зимы: в Карпатах ударил сильный мороз
Температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -12 градусов. В регионе начинается зима.
О погодных условиях на горе Поп Иван утром 1 декабря сообщили на фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.
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По состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 1 – 2 метра в секунду. Температура воздуха составляет -12 градусов,
– говорится в сообщении.
Также на фейсбук-странице разместили фото рассвета на заснеженной вершине.
Заметим, что в конце ноября во многих регионах Украины выпал снег, а температура воздуха даже в дневные часы опустилась ниже 0 градусов.
В ближайшие дни синоптики предупреждают о сильном гололеде и просят водителей быть осторожными на дорогах.
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