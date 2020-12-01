Температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -12 градусов. В регионе начинается зима.

О погодных условиях на горе Поп Иван утром 1 декабря сообщили на фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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По состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 1 – 2 метра в секунду. Температура воздуха составляет -12 градусов,

– говорится в сообщении.

Также на фейсбук-странице разместили фото рассвета на заснеженной вершине.

Заметим, что в конце ноября во многих регионах Украины выпал снег, а температура воздуха даже в дневные часы опустилась ниже 0 градусов.

В ближайшие дни синоптики предупреждают о сильном гололеде и просят водителей быть осторожными на дорогах.

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