Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) снова подключили к сети. Его отключали из-за аварии.

Первый энергоблок БелАЭС заработал: что известно

Произошло это после того, как здесь провели работы по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя. Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА.

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По данным ресурса, также на блоке провели испытания теплоэнергетического оборудования, необходимые измерения и исследования.

На БелАЭС уверяют, что подключение энергоблока к сети и набор нагрузки они провели в соответствии с технологическими требованиями без замечаний.

Сейчас реактор первого энергоблока работает на 40% от номинальной мощности. Дело в том, что продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику, планируют начать опытную-промышленную эксплуатацию первого энергоблока в декабре.

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