Авария на БелАЭС: первый энергоблок подключили к энергосистеме Беларуси
Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) снова подключили к сети. Его отключали из-за аварии.
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Произошло это после того, как здесь провели работы по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя. Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА.
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По данным ресурса, также на блоке провели испытания теплоэнергетического оборудования, необходимые измерения и исследования.
На БелАЭС уверяют, что подключение энергоблока к сети и набор нагрузки они провели в соответствии с технологическими требованиями без замечаний.
Сейчас реактор первого энергоблока работает на 40% от номинальной мощности. Дело в том, что продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику, планируют начать опытную-промышленную эксплуатацию первого энергоблока в декабре.
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Коротко о БелАЭС и аварии на станции
- БелАЭС открыли в начале ноября. Это первая в Беларуси атомная электростанция.
- Состоит она из 2 реакторов общей мощностью 2400 МВт.
- Ее еще продолжают строить. Происходит это по российскому проекту в Гродненской области.
- Полный запуск станции запланирован на 2022 год.
- Страны Балтии были категорически против запуска реактора из-за проблем безопасности АЭС.
- 9 ноября на БелАЭС произошла авария – взорвались трансформаторы напряжения. Поэтому выработку электроэнергии здесь прекратили из-за необходимости замены определенного оборудования.
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