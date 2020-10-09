Изобретатель Карл Бенц прославил Германию как родину автомобиля. Однако известно, что успеха ему удалось достичь, в частности, благодаря его жене Берте.

Именно ее несокрушимая вера и убеждение в то, что творение мужа изменит мир, сыграли ключевую роль в развитии автомобильной промышленности. Подробнее – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Берта разорвала помолвку, чтобы жениться на Бенце

Берта Рингер происходила из состоятельной семьи из города Пфорцгейм. На момент знакомства с будущим всемирно известным изобретателем девушка была помолвлена. Однако судьбоносная встреча с Бенцом изменила всю ее жизнь.



Юная Берта Рингер / архивное фото

Карл был заядлым изобретателем, а его заветной мечтой было создать машину для передвижения на большие дистанции и в итоге отказаться от лошадиных упряжек. Почти все свое время Бенц проводил в мастерской, а его изобретения требовали постоянных финансовых вложений.

Следовательно, обеспечить безоблачное будущее для семьи он не мог. И все же Берта поверила в успех Карла, разорвала предыдущую помолвку, и в 1872 году они поженились. После женитьбы молодая семья переехала в город Мангейм.

Кроме того, Берта уговорила родителей отдать новоиспеченному мужу часть приданого, чтобы тот смог удержать на плаву свою пока не слишком успешную мастерскую.

Изобретение Бенца называли "сатанинской тележкой"

Карл Бенц называл свою жену "натурой темпераментной". Он утверждал, что Берта не была классической домохозяйкой той эпохи. Она интересовалась делами мужа, поддерживала его во всех начинаниях и прекрасно разбиралась в технических тонкостях проектов.

Интересно! Каждый раз, когда изобретатель расстраивался из-за неудачи, Берта приходила ему на помощь и вселяла в него уверенность для новых свершений.

29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на экипаж с двигателем внутреннего сгорания. Еще через год Трехколесный Benz Motorwagen был представлен на выставке в Париже. Карл пытался популяризировать свое произведение и в Германии, однако там к изобретению относились с опаской.



Автомобиль Benz Motorwagen, созданный Карлом Бенцом / архивное фото

Грохот двигателя пугал лошадей на улицах, да и демонстрационные поездки не всегда проходили гладко. Во время одного из таких тест-драйвов, например, авто врезалось в стену дома. Изобретение начали называть "сатанинской тележкой".

Следовательно, желающих приобрести автомобиль не было, а чиновники и вовсе запретили использование автомобиля на дорогах Мангейма. После таких неудач сомнения относительно успешности изобретения все чаще закрадывались в мысли Бенца. Автомобиль казался ему несовершенным и ненадежным.

Бенц устроила первый в мире автомобильный тест-драйв

Единственным человеком, который по-прежнему был уверен в успехе предприятия, была Берта Бенц. Она решила доказать мужу, что Benz Motorwagen все-таки может преодолевать длинные дистанции.

5 августа 1888 года Берта вместе с сыновьями Ойгеном и Рихардом, которым в то время было 15 и 13 лет соответственно, отправились в путешествие на последней модели авто Карла. Это была немного доработанная версия оригинального Motorwagen, которую изобретатель запатентовал в 1886 году.

Из-за запрета передвижения автомобилями в городе, такая поездка формально была нелегальной. Однако решительно настроенная Берта даже не думала отступать от задуманного. Утром она с помощью детей вытолкала автомобиль как можно дальше от дома и запустила двигатель.



Знаковое путешествие Берты Бенц / Иллюстрация

Мужу Берта о своих планах не сказала ни слова. Она только оставила записку, в которой сообщила, что отправилась с детьми в Пфорцгейм навестить бабушку. Безусловно, Карл Бенц волновался за семью.

Во-первых, тогда не было ни дорожных карт, ни GPS, поэтому жене приходилось ориентироваться в дороге с помощью рек и железнодорожных путей. Во-вторых, Бенц не был до конца уверен в надежности своего изобретения. В итоге, он был прав.

Берте приходилось собственноручно ремонтировать авто

► По дороге у автомобиля забилась труба для поставки топлива и вышел из строя изолятор проводки. Тормоза, которые были изготовлены из древесины, тоже оказались непрочными и быстро сломались. Женщине пришлось придумывать, как отремонтировать неполадки.

Проводник топлива Берта прочистила с помощью булавки от шляпы, а изолятор обернула подвязкой для чулок. Чтобы починить тормоза, женщина была вынуждена навестить сапожника. У него она приобрела 2 куска кожи, из которых сделала тормозные накладки. Так Берта изобрела накладки для тормозов, которые с тех пор использовали в конструировании авто.

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► Трудности возникали и при крутых подъемах вверх. Автомобиль не был достаточно мощным, чтобы преодолевать такой путь, поэтому семье приходилось толкать его собственноручно.

► Еще одной проблемой автомобиля был размер топливного бака. Он не вмещал достаточно жидкости, которая была необходима для преодоления такого расстояния. Однако Берта нашла решение и в этом случае. Женщина приобрела в аптеке нефть, которая в те времена продавалась для использования в хозяйстве. Умелые хозяйки выводили с ее помощью пятна. Так аптека стала первой заправочной станцией для авто.

Чтобы преодолеть 106 километров дороги из одного города в другой, Берте с детьми пришлось потратить 12 часов. Сразу по прибытии женщина прислала мужу телеграмму, что они счастливо добрались. Домой в Мангейм Берта вернулась с сыновьями также на авто.

Путешествие положило начало эпохе автомобиля

Именно эта поездка доказала, что у автомобиля есть будущее, а также привлекла внимание прессы. Хотя прежде всего Берта стремилась лишь вернуть мужу уверенность в своем изобретении. Наконец Бенц произвел в конструкции Motorwagen необходимые изменения, и через некоторое время у фирмы появились первые клиенты.



Карл Бенц с женой Бертой / архивное фото

Так путешествие Берты Бенц положило начало эпохе автомобиля. Уже в конце 1888 года первый Motorwagen №3 сошел с конвейера и поступил в продажу. А к началу 1900 года компания Benz стала крупнейшим автопроизводителем в мире.

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Возможно, благодаря именно этому изобретению Германия до сих пор остается одним из лидеров автомобильной индустрии. В 2008 году знаменитая трасса из города Мангейм до Пфорцгейма была названа в честь Берты Бенц. Эта дорога получила в Германии официальный статус "памятника промышленной истории".