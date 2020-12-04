Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук вылечился от коронавируса. Боролся он с болезнью больше 3 недель.

Стефанчук выздоровел от коронавируса: что известно

О том, что получил отрицательный тест, Стефанчук написал в фейсбуке. Он отметил, что 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат.

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Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей,

– сообщил первый вице-спикер парламента.

Также он поблагодарил всех за поддержку и пожелал крепкого здоровья.

"Не будьте легкомысленными! Вирус – более коварный, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук – непременные спутники", – подчеркнул Руслан Стефанчук.

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Заметим, что фактически в одно время с Стефанчук коронавирусом заразились председатель ВР Дмитрий Разумков, президент Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Андрей Ермак. Однако все уже выздоровели и вернулись к работе. Последним это сделал Размуков – 1 декабря он провел первое после болезни заседание парламента.

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