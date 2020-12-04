После 23 дней борьбы Стефанчук все же победил COVID-19
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук вылечился от коронавируса. Боролся он с болезнью больше 3 недель.
Стефанчук выздоровел от коронавируса: что известно
О том, что получил отрицательный тест, Стефанчук написал в фейсбуке. Он отметил, что 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат.
Актуально Заболеваемость – высокая: в Украине за сутки заболели COVID-19 более 15 тысяч человек
Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей,
– сообщил первый вице-спикер парламента.
Также он поблагодарил всех за поддержку и пожелал крепкого здоровья.
"Не будьте легкомысленными! Вирус – более коварный, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук – непременные спутники", – подчеркнул Руслан Стефанчук.
К теме COVID-19 в Верховной Раде: сколько нардепов заболевших с начала пандемии
Заметим, что фактически в одно время с Стефанчук коронавирусом заразились председатель ВР Дмитрий Разумков, президент Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Андрей Ермак. Однако все уже выздоровели и вернулись к работе. Последним это сделал Размуков – 1 декабря он провел первое после болезни заседание парламента.
Кто еще из политиков болел коронавирус
- Среди известных фамилий заразились, в частности, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и руководитель "Слуги народа" Александр Корниенко. Всем удалось вылечиться.
- Коронавирус пережила и первая леди Украины Елена Зеленская. Ее пришлось госпитализировать с двусторонней пневмонией средней степени тяжести.
- Недавно инфекцию обнаружили у мэра Кропивницкого Андрея Райкович, городского главы Николаева Александра Сенкевича, председателя Ровненской ОГА Виталия Коваля, главы Минфина Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова.
- К сожалению, от болезни умерли победитель местных выборов в Новгород-Северском на Черниговщине, Олег Бондаренко, лидер на выборах главы Бориспольской ОТО Анатолий Федорчук и избранный мэр Конотопа Александр Луговой.
Поделиться новостью