В Украине появится первая книга, которую написал настоящий пес – эксперт по человекознания.

Каждые 200 грн спасут жизнь одного бездомного животного

Это юмористическое художественное произведение с советами для животных о том, как правильно заботиться о людях.

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Самый большой в Украине приют для животных "Сириус" вместе с псом Гермесом, автором книги "Практическое руководство по человековедению", запустили сбор средств на печать первой партии книг через платформу "Велика Ідея".

Цель книги – изменить отношение людей к ситуациям, которые случаются дома с их любимцами. Помочь адаптироваться и посмотреть на мир глазами четвероногих.

Средства по продажам книги помогут создать на территории приюта пространство для временного пребывания, где каждый "мокрый носик" найдет своего человека. Каждые 200 грн спасут и помогут изменить жизнь одного животного, оказавшегося в приюте.

Несколько слов о книге "Практическое руководство по человековедения"

Гермес – обычный пес, который вырос на улице, и уже во взрослом возрасте решил завести своего человека. Он считает, что у каждой серьезной собаки и кота должна быть семья. Поддерживает равенство людей и животных, и хочет, чтобы как можно больше кошек и собак заводили людей и не боялись брать за них ответственность.

"Вместе с приютом для бездомных животных "Сириус" мы запустили образовательный проект, который изменит культуру отношения к животным. Мы поняли, что люди не знают о том, какие эмоции испытывают животные. Относятся к ним как к предметам. Считают, что животные могут жить на улицах, или всю жизнь провести в приюте" – розказує Гермес.

В этом проекте, мы хотим рассказать, что означает поведение животного в различных ситуациях для того, чтобы люди и животные нашли общий язык. Считаем, что эта дружба начинается со встречи. Поэтому нужно обустроить пространство, где такие встречи будут возможны, а поможет в этом книга, – добавляет собака и автор книги.

Каким должен быть приют?

Сейчас приюты в Украине являются местом, где животные, которые оказались на улице, доживают свою жизнь. В них некомфортно находиться никому, ни людям, ни, тем более, животным. Чтобы это изменить, нужно построить первый пример пространства временного пребывания для животных. В котором будет предоставляться ветеринарная, психологическая помощь, будет создан учебный центр, будут помогать семьям готовиться к жизни с животным и многое другое.

Для воплощения этой идеи нужен первый пример. Таким стал приют "Сириус", где проживает наибольшее в Украине количество животных. Сейчас в нем находятся более 3000 животных. Более 750 животных живут в приюте всю жизнь – 10-15 лет. Им нужна масштабная реконструкция. План уже разработан партнерами – агентством AIMM.

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Для реализации будет построен 51 модуль, ветеринарная клиника, кухня, склады для хранения продуктов питания и материалов, выгульный парк, произведено озеленение территории, построено карантинное и инфекционное отделение. В каждом модуле находится 16 вольеров. Один модуль стоит около 2,5 млн.грн.

Проект приюта / Фото "Сирус"

Сейчас уже построен и запущен в эксплуатацию первый модуль, строится второй.

"После реализации реконструкции, эту модель смогут использовать все приюты Украины. Что в целом изменит подход к адопции животных и культуру отношения к ним. Чтобы собрать средства мы начали образовательную программу. Для этого пес Гермес написал художественную книгу "Практическое руководство по человековедения", где он дает советы другим животным, которые планируют завести своего человека или уже живут в семьях," – рассказывает Александра Мезинова, директор и основательница приюта "Сириус".

Часть средств по продажам книги будут передаваться на реконструкцию приюта, а часть на реализацию образовательного проекта. Организаторы проекта рассчитали количество книг, продажа которых позволит собрать первые 15 млн грн, это 6 модулей в приюте "Сириус". Книги будут продаваться в странах СНГ и в англоязычных странах: Канада, США. Также, организаторы рассчитывают, что тему поддержит украинский бизнес и диаспора, помогут собрать остаток средств для реконструкции.

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Сейчас собираются средства на печать первой партии книги для продаж оффлайн – 500 шт. Рассчитывают, что каждые 200 грн спасут и помогут изменить жизнь одного бездомного животного, оказавшегося в приюте. Для успешного завершения первого этапа кампании по печати нужна помощь всего 400 благотворителей.

О Гермесе – эксперт по человековедению, писатель, блогер, ведет Instagramm hermes13.07, самец, красавец, вес 7 кг (после зимы 7 кг и 300-500 г), есть пятна, дворянских кровей, но все говорят, что похож на джека-рассела.



Семейное положение: Есть человек



Считает, что у каждой серьезной собаки должен быть человек. Поддерживает равенство людей и животных. Хочет, чтобы как можно больше животных заводили людей, и не боялись брать за них ответственность.

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