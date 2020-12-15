Представитель российского президента Путина Дмитрий Песков отменил традиционные телефонные брифинги с журналистами 15 и 16 декабря. Их обычно проводят ежедневно. Такие действия Пескова связывают с появлением данных расследования отравления Алексея Навального.

Конечно, у Кремля есть свое объяснение относительно отмененных брифингов. Там говорят, что ситуация связана с подготовкой к ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. Об этом пишет Meduza.

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В то же время журналисты отмечают, что во время брифинга представителя Кремля ожидалось, что у Пескова будут спрашивать об отравлении Навального работниками ФСБ.

Дело в том, что Bellingcat, The Insider и CNN с участием Der Spiegel опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ. Ее участники якобы следили за ним в течение нескольких лет.

Информацию, опубликованную журналистами в резонансном расследовании, уже подтвердили в немецких спецслужбах.

Вероятно, президенту Путину не избежать вопросов относительно этой ситуации во время своей большой пресс-конференции. К слову, она начнется 16 декабря в 11:00 по Киеву.

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Расследователи утверждают, что Навального в августе отравила "Новичком" спецгруппа из 8 оперативников ФСБ из секретного подразделения. Они могли действовать под прикрытием Института криминалистики Федеральной службы безопасности.

Эти люди следили и тайно летали по городам вслед за политиком, начиная с 2017 года. Именно в том году, как подмечают журналисты, Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты.

Журналисты уже назвали имена и псевдонимы вероятных отравителей.

Кроме того, расследователи подозревают, что до этого Навального пытались отравить в июле. Впрочем, тогда пострадала его жена Юлия.

Навальный уже прокомментировал результаты расследования и назвал свое отравление четко спланированной операцией Путина.

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