В Кремле подчеркнули, что не могут не наблюдать за ходом забастовок в Беларуси. Для России очень важна ритмичная и надежная работа белорусских предприятий.

Экономики Беларуси и России – чрезвычайно взаимосвязаны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил российский Интерфакс.

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Безусловно, это то, что, наверное, нельзя оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим (за забастовкой в Беларуси – 24 канал),

– заявил Песков.

Песков часто заявлял, что для президента России Владимира Путина приоритетом якобы является дружба между братскими народами – русским и белорусским. По мнению пресс-секретаря Путина, ни одна другая страна пока не сможет подняться на уровень союзнических отношений Москвы и Минска.

Что известно о забастовке в Беларуси

25 октября в Беларуси истек срок ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на фоне протестов в стране поставила действующему самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Главным условием ультиматума была отставка Лукашенко и освобождение политических пленников.

С 26 октября в стране началась национальная забастовка.

К забастовке уже присоединились: