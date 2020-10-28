Петиция о ликвидации ОАСК: Зеленский будет говорить с Высшим советом правосудия
Президент Владимир Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия, чтобы "решить вопрос" относительно Окружного административного суда города Киева. Накануне ОАСК издал постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.
Такое решение президент принял в ответ на электронную петицию в отношении законопроекта о ликвидации ОАСК. Она набрала 25 тысяч голосов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Автор петиции желал обеспечения прав граждан на справедливый суд, а также отмечал коррупцию в суде, которая глубоко укоренилась.
Как отреагировали у Зеленского
У Зеленского отметили, что порядок создания и ликвидации судов четко урегулирован законом. Суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом. Проект этого закона в парламент вносит президент после консультаций с Высшим советом правосудия.
Поэтому, по результатам рассмотрения петиции, Зеленский поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия.
Что этому предшествовало
- Накануне ОАСК принял отдельное постановление, в котором обязал Минюст вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.
- ОАСК принял решение, якобы опираясь на решение КСУ. Ранее суд признал "неконституционным" указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Сытника.
- ОАСК также направил в ГБР указание возбудить уголовное дело. Оно касается неисполнения решения КС Сытником.
- В Минюсте отметили, что выполнять решение ОАСК об увольнении Сытника не будут, так как не имеют таких полномочий.
- У Зеленского и в НАБУ отметили, что решение ОАСК будут обжаловать.