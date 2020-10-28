Президент Владимир Зеленский инициирует консультации с Высшим советом правосудия, чтобы "решить вопрос" относительно Окружного административного суда города Киева. Накануне ОАСК издал постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

Такое решение президент принял в ответ на электронную петицию в отношении законопроекта о ликвидации ОАСК. Она набрала 25 тысяч голосов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Автор петиции желал обеспечения прав граждан на справедливый суд, а также отмечал коррупцию в суде, которая глубоко укоренилась.

Как отреагировали у Зеленского

У Зеленского отметили, что порядок создания и ликвидации судов четко урегулирован законом. Суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом. Проект этого закона в парламент вносит президент после консультаций с Высшим советом правосудия.

Поэтому, по результатам рассмотрения петиции, Зеленский поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия.

Что этому предшествовало