Только за три дня электронная петиция с требованием отменить карантин выходного дня набрала более 25 тысяч голосов. В таком случае президент Владимир Зеленский должен рассмотреть обращение и обнародовать свое решение.

Автор петиции отметила экономические и культурные убытки

Петицию зарегистрировала 10 ноября Екатерина Егорова. По состоянию на вечер 13 ноября обращение поддержали уже более 25 тысяч человек. Эта информация – на сайте petition.president.gov.ua.

Ранее Украинцы просят отменить карантин выходного дня: создали петицию

Автор отметила, что введение карантина выходного дня не поможет в борьбе с коронавирусом, зато нанесет непоправимый ущерб бизнесу и культурной жизни украинцев.

Егорова требует, чтобы перед принятием решений по карантину правительство консультировалось с общественностью.

Главное о карантине выходного дня:

Карантин выходного дня будет действовать уже 14 – 15 ноября с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Его ввели до 30 ноября.

На выходных могут работать только аптеки, ветеринарные аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Ряд городов уже объявил, что не будет выполнять решение правительства.

Как работают электронные петиции?

Каждый гражданин может обратиться к президенту с электронной петицией через специальное подразделение официального интернет-представительства главы государства.

Если за 90 дней петиция наберет 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть президент. Его решение должно быть обнародовано официально и отдельно адресованно автору петиции.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала