Зарегистрированная на сайте президента Украины электронная петиция за принятие закона "О коллаборационизме" набрала необходимое количество голосов. Ее автор предлагает законодательно определить и закрепить понятия "коллаборант" и "пособник оккупантов".

В разделе электронных петиций на сайте президента набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов петиция к Владимиру Зеленскому с предложением разработать и подать в Верховную Раду проект закона "о коллаборационизме".

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Автор петиции Станислав Ляшенко предлагает на законодательном уровне определить и закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов".

Что еще предлагает автор петиции

законодательно закрепить и определить статус Российской Федерации как государства-оккупанта и агрессора;

запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта.

Документ подали 7 сентября 2020 года. Теперь на это обращение должен отреагировать Владимир Зеленский.