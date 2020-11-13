Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук назвал огромной ошибкой комплекс мер, которые были приняты в 2015 году в Минске. Некоторые пункты документа мешают Украине принимать правильные решения, которые бы помогли вернуть под контроль государственную границу с Россией.

По мнению главы украинской стороны в ТКГ, Минские договоренности тормозят будущие решения по Донбассу. Об этом Кравчук сказал в интервью ТСН.

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Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения. 11 ноября мы заседали в ТКГ. Они (россияне – 24 канал) повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот,

– сказал Кравчук.

Какие условия тормозят переговорный процесс

В одном из пунктов документа прописано, что сначала на оккупированных территориях Донбасса должны состояться выборы, после чего можно будет говорить о восстановлении государственной границы. Кравчук жалуется, что Россия "тычет этим в глаза" и даже слушать не хочет, что комплекс мер подписали в очень сложных условиях, когда уже шли военные действия.

Как избавиться от этого пункта в Минских договоренностях

По мнению главы украинской ТКГ, в минском процессе приняли много документов. Поэтому надо принимать во внимание весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе.

Мы пытаемся убедить, аргументируем, говорим о возможных компромиссах. Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип — нельзя провести выборы по украинским законам на территории, где нет ни грамма украинского,

– подчеркнул Кравчук.

Обратите внимание! Очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций состоялось 11 ноября. Руководители 3 делегаций поговорили о работе в сразу 4 направлениях – политическом, экономическом, безопасностном и гуманитарном.