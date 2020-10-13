Петр Порошенко преодолел коронавирус
Пятый украинский президент Петр Порошенко, который в начале октября заявил, что заболел COVID-19, уже поборол болезнь. 13 октября он получил отрицательный тест на коронавирус.
Этой информацией он поделился на своей странице в фейсбук и даже записал видеообращение. В нем Порошенко, в частности, выражает благодарность врачам, которые заботились о нем и тем, кто ежедневно спасает украинцев в условиях пандемии.
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Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе,
– написал политик.
Особую благодарность Порошенко выразил врачу Ольге Голубовской, которая лечила его лично. Она, по словам нардепа, уже 7 месяцев, без выходных, едва ли не круглосуточно спасает украинцев от коронавируса.
Также пятый президент поблагодарил всех украинских медиков, которые сейчас подвергают себя опасности, а также – собственных сторонников. Их пожелания и сообщения он назвал "лучшим лекарством".
Как видно из видео, за время болезни Петр Порошенко заметно осунулся и похудел. Заметим, что его жена Марина на протяжении нескольких недель информировала сторонников о состоянии своего мужа. После его госпитализации, 7 октября, она указала на то, что врачи длительное время не могли взять анализы: у Порошенко сгустилась кровь.
Обращение Порошенко о выздоровлении от COVID-19: видео
Что известно о коронавирусе у Порошенко
- О положительном тесте на COVID-19 Петр Порошенко сообщил 29 сентября. После этого вся парламентская фракция "Европейской Солидарности" пошла сдавать тест на коронавирус. Диагноз подтвердился у соратницы Порошенко Яны Зинкевич.
- 3 октября стало известно, что пятого украинского президента отправили в больницу. Об этом сообщила жена политика. Она добавила, что инфекцию подхватила также их дочь.
- Уже 7 октября стало известно о плохом состоянии крови политика. Впрочем, уже 12 октября стало известно, что он покинул больничные стены.