Пятый украинский президент Петр Порошенко, который в начале октября заявил, что заболел COVID-19, уже поборол болезнь. 13 октября он получил отрицательный тест на коронавирус.

Этой информацией он поделился на своей странице в фейсбук и даже записал видеообращение. В нем Порошенко, в частности, выражает благодарность врачам, которые заботились о нем и тем, кто ежедневно спасает украинцев в условиях пандемии.

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Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе,

– написал политик.

Особую благодарность Порошенко выразил врачу Ольге Голубовской, которая лечила его лично. Она, по словам нардепа, уже 7 месяцев, без выходных, едва ли не круглосуточно спасает украинцев от коронавируса.

Также пятый президент поблагодарил всех украинских медиков, которые сейчас подвергают себя опасности, а также – собственных сторонников. Их пожелания и сообщения он назвал "лучшим лекарством".

Как видно из видео, за время болезни Петр Порошенко заметно осунулся и похудел. Заметим, что его жена Марина на протяжении нескольких недель информировала сторонников о состоянии своего мужа. После его госпитализации, 7 октября, она указала на то, что врачи длительное время не могли взять анализы: у Порошенко сгустилась кровь.

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