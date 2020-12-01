Председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров заявил, что ни в коем случае не причастен к обыскам в венгерском благотворительном фонде. Он призвал правоохранителей провести брифинг касательно сложившейся ситуации.

Также Петров отметил, что такой инцидент – оскорбителен для него. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

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Грубая сила - не аргумент

По его словам, он как бывший контрразведчик точно знает, что необоснованная примитивная грубая сила – это не аргумент, особенно в политике.

Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились в отношении венгерских фондов на Закарпатье – это, в определенной степени, оскорбительно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии,

- отметил Петров.

Невмешательство, предусмотренное законом

Он подчеркнул, что в демократической европейской стране глава облгосадминистрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, как бы этого ни ожидали. Ведь такое невмешательство предусмотрено законодательством.

"Призываю правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций", – также сказал глава Закарпатья.

Не намерен подвергать Украину скандалу

Петров заверил, что он как председатель ОГА и как депутат Закарпатского облсовета не намерен "расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, втянуть Украину в скандал международного уровня".

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