Президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтическая компания Pfizer специально затягивала с объявлением об эффективности вакцины от коронавирус. Она якобы заранее планировала сделать это после выборов.

Что сказал Трамп

Крупные фармацевтические компании не поддерживают Трампа из-за того, что он добился снижения цен на лекарства для населения. Об этом американский лидер, который хотел переизбраться на второй срок, заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает Интерфакс-Украина.

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Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже через несколько дней после выборов,

– возмутился Трамп.

По словам политика, именно благодаря усилиям его администрации и федеральному финансированию, американским компаниям удалось быстро продвинуться в создании вакцины от COVID-19.

Что известно о вакцине Pfizer

Во время исследования 3 фазы вакцина от коронавируса была эффективной в 95% случаях.

Препарат больным необходимо вводить дважды. Последнюю дозу – на 28 день после первой вакцинации.

Особенность препарата в том, что он содержит РНК вируса, в которой закодирован участок одного из генов SARS-CoV-2.

РНК проникает клетки, после чего они нарабатывают вирусный белок, чтобы организм формировал иммунитет.

В то же время у вакцины есть один недостаток – сложные условия для хранения.

В частности, ее необходимо хранить при температуре около -75°C, что примерно на 50 градусов холоднее, чем любая вакцина, которая сейчас используется.

Кроме того, препарат сложно доставить в отдаленные местности и бедные страны.

Разработчики обещают решить эту проблему до второй половины 2021 года.

Обратите внимание! Дональд Трамп не соглашается со своим поражением на выборах. Он заявил о фальсификациях во время подсчета протоколов и самого голосования. Президент даже подал ряд судебных исков, которые суды уже успели отменить. Детальнее о выборах в США – читайте здесь.