Из-за местных выборов кандидаты активно вкладывают средства в рекламу в социальных сетях. Все для того, чтобы увеличить собственный рейтинг и занять депутатские кресла.

Больше всего политической рекламы пока фиксируют в соцсетях. Очень распространенной является таргетированная реклама, которую направляют на конкретную целевую аудиторию, говорится в эфире 24 канала.

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Политики могут самостоятельно определять возраст, пол, город и даже отдельный район людей, которые увидят заказной текст или видеоролик. Таким образом им становится значительно проще держать постоянный контакт со своими избирателями.

Локализация – это новый тренд, в частности в ютубе и в фейсбуке. Она позволяет найти именно своего избирателя из нужного района,

– отметил политолог Владимир Фесенко.

Как используют соцсети

Креативный подход используют мэр столицы Виталий Кличко и его соперница Ирина Верещук. Они устроили настоящее соревнование в молодежной сети Тик Ток. Как объясняют эксперты, такое заигрывание с молодой аудиторией не только может увеличить поддержку в глазах неактивных избирателей, но и побуждает их пойти на избирательные участки.

Между тем некоторые создают настоящие ботофермы в социальных сетях. Фейковые страницы комментируют и распространяют выгодные для кандидатов сообщения. Тем самым они формируют положительный образ политика в сознании людей.

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Реклама в соцсетях выгодна и тем, что государство ее почти не контролирует. Поэтому проследить, кто из кандидатов будет агитировать в социальных сетях в день тишины и на самих выборах, – почти невозможно.

Справка. В течение сентября 2020 кандидаты на мэрские кресла и в местные советы уже выложили почти 1,5 миллиона долларов. И это только официально заявленные суммы. Подробнее об этом – читайте здесь.



Рейтинг партий на местных выборах / Инфографика 24 канала