Вам когда-нибудь приходила в голову мысль о том, что болезнь может быть признаком избранности? Я о том, что нынешний COVID-19, поражает без разбора всех, по сути своей уже является маркером благополучия. По крайней мере такое мнение есть во временно оккупированном Луганске.

Эксклюзивный блог для сайта 24 канала с временно оккупированного Луганска

Болеть в "ЛНР" на COVID-19 не каждый может себе позволить

У маминой подруги обнаружили пневмонию. Они сейчас поголовно у всех, но статистика смертности от пневмоний не входит в официальные отчеты по коронавирусу во временно оккупированном Луганске, которого выявлено показательно мало. Повезло – маму госпитализировали. Именно повезло, потому что самая обычная схема сейчас отправлять лечиться домой за неимением мест в больнице. А капельница на дому стоит 500 рублей без самих препаратов именно, поэтому подруге и ее маме повезло.

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Дальше пресловутый список из всего, чем женщину будут лечить. И вот как раз здесь кроется тот самый признак благополучия, когда на поиски всех препаратов из списка была мобилизована вся семья и все ее ресурсы. Что не нашли в Луганске, передали из России. Каждый день маме везли еду. При новых назначениях дети разбивались в лепешку, чтобы найти, купить и как можно быстрее привезти лекарство. Семья до этого казалось самой обычной, каких вокруг множество.

Маму вытянули. И две недели в стационаре, приравненные к 20 000 рублей на медикаменты, просто обернулись страшным сном, который помог всем ощутить, что они одно целое, одна большая семья, способная собраться, найти средства, силы и время, чтобы помочь друг другу.

А что если нет денег на лечение?

А теперь давайте представим другую ситуацию – человека, у которого нет тех, кто все это купит, доставит, найдет в краткие сроки деньги и сможет обойти с полсотни аптек в поисках дефицитных препаратов. Как быть в этой ситуации?

Нынешняя "система здравоохранения" предоставляет немало: место в больнице, какие-то знания и руки персонала. Все остальное с собой. Говорят, в больнице еще и кормят, и еды хватит, чтобы ее не подвозили родственники каждый день. Но все препараты, а также спирт, вату, системы, перчатки – покупает больной. И это в ситуации пандемии, когда, болезнь носит социально опасный характер, когда не вылеченный больной заражает сотни людей рядом с собой.

Еще один аспект – болезнь породила страшные дефициты. Медикамент, который входит в протокол лечения коронавируса, его не найти ни в одной аптеке. Основной препарат который назначают больным на COVID-19 люди приезжают из области, чтобы успеть его купить. С 49 рублей за пачку цена на него поднялась до 200 рублей, то есть в четыре раза.

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И у людей совершенно полярные настроения – от "будь что будет" до места на компьютерную томографию, которое занимают уже на три месяца вперед на всякий случай на всю семью. И при всем здравом смысле, за эти три месяца человек успеет умереть, но люди упорно занимают места в частные клиники при стоимости КТ в 1800 рублей (третья часть стандартной пенсии).

КТ и один из основных препаратов, который назначают больным, стали в "республике" теми самыми горячими пирожками из расхожей фразы – нарасхват. И при таком вот нехитром раскладе, когда легкую пневмонию вылечат за 12000 – 15000 рублей, средней тяжести за 20000 рублей и тяжелую форму, если повезет, за 50000 рублей, можно говорить о том, что коронавирус – маркер состоятельности луганчан.

Признак благополучия и прочности семьи. Без этих нехитрых составляющих болезнь не победить никак.