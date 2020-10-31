В Одесской области, в городе Измаил, нетрезвый водитель съехал с дороги в дерево. В результате аварии погибли два человека, еще двое – пострадали. Зато у виновника ДТП только царапины.

Авария произошла примерно в пять утра 31 октября на проспекте Мира в Измаиле, сообщает полиция Одесской области.

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30-летний местный житель не справился с управлением Citroen и въехал прямо в дерево.

В результате удара двое его пассажиров – 19-летний и 30-летний мужчины – погибли мгновенно. Кроме того, 25-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые тоже были в машине, с травмами госпитализировали.

Сам водитель получил лишь легкие царапины. В больнице его проверили на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что он был нетрезв.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР и задержании виновника аварии.

Обратите внимание! Ранее возле метро "Минская" в Киеве Porsche сошел с проезжей части и врезался в столб. За рулем автомобиля был пьяный мужчина. В результате пострадал пешеход.

В Измаиле пьяный водитель совершил смертельное ДТП / Фото Нацполиции

Авария с жертвами и пострадавшими в Измаиле: смотрите карту