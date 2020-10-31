В Измаиле пьяный водитель влетел в дерево: двое его пассажиров погибли – фото
В Одесской области, в городе Измаил, нетрезвый водитель съехал с дороги в дерево. В результате аварии погибли два человека, еще двое – пострадали. Зато у виновника ДТП только царапины.
Авария произошла примерно в пять утра 31 октября на проспекте Мира в Измаиле, сообщает полиция Одесской области.
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30-летний местный житель не справился с управлением Citroen и въехал прямо в дерево.
В результате удара двое его пассажиров – 19-летний и 30-летний мужчины – погибли мгновенно. Кроме того, 25-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые тоже были в машине, с травмами госпитализировали.
Сам водитель получил лишь легкие царапины. В больнице его проверили на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что он был нетрезв.
Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР и задержании виновника аварии.
В Измаиле пьяный водитель совершил смертельное ДТП / Фото Нацполиции
Авария с жертвами и пострадавшими в Измаиле: смотрите карту
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